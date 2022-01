Almelose met psychische problemen blijft vast tot rechtszaak

De vrouw zorgde recent voor grote opschudding toen de politie binnen enkele dagen tot tweemaal toe een arrestatieteam moest inzetten om haar tot bedaren te brengen.

Bij het tweede incident had ze bovendien brand gesticht in haar eigen flatje. Dit leidde tot grote onrust onder de directe omwonenden, die bij de woningcorporatie St. Joseph aan de bel trokken omdat ze zich onveilig voelden. Vrienden en bekenden van de vrouw maakten zich intussen grote zorgen over haar welzijn, zoals RTV Oost eerder berichtte.

Kort geding

Voor de woningbouwvereniging vormden de laatste twee voorvallen aanleiding een kort geding tegen de huurster aan te spannen om haar uit huis te zetten. Op de ochtend van de rechtszaak bood de vrouw echter aan dat ze vrijwillig zou vertrekken. Daarop werd de spoedprocedure weer ingetrokken.

Achter de tralies

De vrouw zit sindsdien gedetineerd op verdenking van brandstichting. Nadat de officier van justitie vandaag om 90 dagen gevangenhouding vroeg, ging de raadkamer hierin mee. Wat inhoudt dat de vrouw vast blijft zitten tot ze een eerste keer in het openbaar voor de rechter zal moeten verschijnen.

Zelf in brand gestoken

De vrouw lijdt aan meerdere psychische stoornissen en deed in het verleden meerdere pogingen uit het leven te stappen. Zo overgoot ze zich eind mei in de buurt van het Almelose politiebureau met een brandbare vloeistof, waarna ze zichzelf in brand stak. Hoewel de gealarmeerde brandweer kans zag het vuur vrij snel te blussen, raakte de Almelose 80 procent over haar hele lichaam verbrand.

Nadat ze in september werd ontslagen uit de revalidatiekliniek keerde ze terug naar haar woning, waarna nieuwe problemen ontstonden. Hoewel de GGZ-organisatie die haar begeleidt meermaals heeft geprobeerd haar te helpen, liep dat telkens spaak omdat de vrouw de hulp categorisch weigerde.

Tegelijkertijd verklaarde ze in de gesprekken dat ze bang was zichzelf iets aan te doen, terwijl ze naar eigen zeggen die drang niet voelde aankomen.

'Tikkende tijdbom'

Intussen stapelden de problemen zich op. De buurt maakte zich steeds grotere zorgen. Reden waarom er in oktober andermaal een gesprek werd belegd. In dat gesprek zegt de vrouw over zichzelf dat ze "een tikkende tijdbom" is, maar dat ze geen hulp wil. Hulpverleners en mensen uit haar directe netwerk leidt ze om de tuin door "een masker op te zetten", zoals ze het zelf noemt.

In latere gesprekken zegt de vrouw dat ze zichzelf van het leven zal beroven en dat ze dit "op grootse wijze" zal gaan doen. Alle alarmbellen gaan rinkelen als ze 20 december een Whatsapp-bericht naar de wijkagent stuurt met een foto van een vuurwapen met opnieuw de mededeling dat ze "op grootse wijze afscheid zal nemen". Later bleek overigens dat het om een neppistool ging.

Spoedoverleg

De volgende dag vond er spoedoverleg plaats om na te gaan of de vrouw via een gerechtelijk bevel gedwongen kon worden opgenomen in een kliniek. Dit bleek echter juridisch niet mogelijk.

De volgende avond gaat het echter andermaal mis als de vrouw deze keer brand sticht in haar flatwoning aan de Rembrandtlaan. Nadat ze daarbij werd aangehouden, is haar flatje intussen door familie opgeruimd en staat nu leeg.

Geen dak boven hoofd

Mocht haar voorarrest vanmiddag niet zijn verlengd, dan had zich het praktische probleem voorgedaan dat de vrouw momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Besloten werd echter dat ze nog minstens 90 dagen langer vast blijft zitten.

Reactie advocaat

Haar advocaat Petra Hoezen erkent dat een verblijf achter de tralies doorgaans niet de meest geschikte plek is voor een psychiatrisch patiënt: "Niettemin heeft de officier van justitie laten weten dat ze kiest voor het strafrechtelijke traject. Wat echter niet wil zeggen dat er geen oog is voor de problematiek van mijn cliënt. Binnen het strafrecht zijn er namelijk wel degelijk mogelijkheden om te kijken naar hulpverlening. En dat is wat justitie hier ook doet."

De Almelose heeft in hulpgesprekken toegegeven ze tegenover derden vaak de schone schijn weet op te houden, terwijl ze helemaal geen hulp wil. Volgens advocaat Hoezen heeft haar cliënt deze keer echter aangegeven dat ze eventueel wil meewerken: "Ze staat niet afwijzend tegenover hulp."

Waarschijnlijk zal de vrouw in aanloop naar de rechtszaak psychiatrisch worden onderzocht. Daarbij zal vooral worden gekeken of ze in meer of mindere mate ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de brandstichting. "Want dat is voor mij als advocaat de eerste vraag: was mijn cliënt verminderd toerekeningsvatbaar?", aldus de raadsvrouw.