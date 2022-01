Overijsselaars op ‘boostertrip’ naar Friesland, waar je kan prikken zonder afspraak

In Leeuwarden kun je een boostervaccinatie halen zonder dat je daar een afspraak voor hoeft te maken. De GGD Fryslân is daarmee vooralsnog de enige GGD in Nederland die het 'prikken zonder afspraak' voor een booster aanbiedt. Volgens de GGD wordt er flink gebruik van gemaakt, ook door inwoners van Overijssel. "Ik heb al mensen uit Enschede gezien", zegt een woordvoerder.

Bij de XXL-vaccinatielocatie in Leeuwarden zijn tot het middaguur 900 boostervaccinaties zonder afspraak gezet. Gisteren waren het er 1500. Vanuit Nijmegen, maar ook vanuit Enschede rijden mensen naar het noorden om zonder afspraak een nieuw prik te halen, zegt een woordvoerder van de GGD Fryslân.

"Kennelijk ligt de drempel lager om zonder afspraak een boostervaccinatie te halen. En blijkbaar moeten ze in hun eigen regio nog een tijdje wachten voor ze ook echt aan de beurt zijn. Hier kunnen de mensen zo binnenlopen."

In Overijssel alleen op afspraak

Wie in Overijssel een boostervaccinatie wil halen, kan vooralsnog alleen op afspraak terecht. "Wij hebben in Leeuwarden een van de grootste vaccinatielocaties van het land, maar de vraag blijft achter bij de capaciteit", zegt de woordvoerder. "Het is natuurlijk zonde als je niets met die capaciteit doet, vandaar dat we nu ook boostervaccinaties zetten zonder afspraak."

Kennelijk ligt de drempel lager om zonder afspraak een boostervaccinatie te halen Woordvoerder GGD Fryslân

Moderna en Pfizer

Mensen van 45 jaar en ouder krijgen het Moderna-vaccin, de jongere leeftijdsgroepen worden geprikt met Pfizer. De Friese vaccinatielocatie krijgt volgens de GGD-woordvoerder vandaag ook telefoontjes van mensen die zeker willen weten dat ze een prik zonder afspraak kunnen krijgen in Leeuwarden, voordat ze aan een lange rit naar Friesland beginnen.

"In Leeuwarden en de ring daaromheen is de vaccinatiegraad van de booster al hoger dan in de rest van Friesland. Daarmee zien we dat het potentieel op afspraak hier wel een beetje gedaan is", zei GGD Fryslân-directeur Margreet de Graaf gisteren al bij de NOS.