Coronademonstranten en boeren met trekkers protesteren in Staphorst, Vriezenveen en Enschede

In Staphorst waren vanavond de meeste mensen op de been. Op het Marktplein verzamelden zich 300 tot 400 mensen voor een 'wandeling voor vrijheid'. Er werd wel wat vuurwerk afgestoken, maar de sfeer was gemoedelijk. Er liepen ook veel kinderen mee op de route door de kern van het dorp, met fakkels in de hand en kerstlichtjes om de nek.

De demonstratie in Staphorst was onderdeel van een landelijke actie van Nederland in Verzet. Zij protesteren de hele week op diverse plaatsen in het land tegen de coronamaatregelen. Ook doet de actiegroep een oproep aan winkels die nog wel open zijn, deze tijdens de protestdagen te sluiten uit solidariteit met de zaken die gedwongen dicht zijn.

Vriezenveen

In Vriezenveen waren enkele tientallen demonstranten op de been. Al noemen ze zichzelf geen demonstranten, maar 'wakkeren' of 'individuen die bij elkaar komen om mensen wakker te schudden'. Ze komen uit de hele regio en geloven bijvoorbeeld dat de coronacijfers niet kloppen. De 'wakkeren' zorgden voor een lawaaiprotest op het plein voor het gemeentehuis en in de omliggende straten. Daarbij waren ook enkele boeren aanwezig met hun trekkers. Politie en handhaving hielden op afstand een oogje in het zeil.

De groep zorgde in Vriezenveen eerder deze week met veel lawaai ook al voor onrust bij de bewoners. Vlak voor kerst vond er eveneens een demonstratie plaats. De VVD in de gemeente Twenterand liet hierop weten dat er harder moet worden opgetreden tegen coronademonstraties waar geen vergunningen voor zijn verleend.

Enschede en Rijssen

Ook in Enschede kwamen tegenstanders van het coronabeleid samen. Zo'n zestig demonstranten verzamelden zich bij het winkelcentrum Enschede-Zuid. Ze schreeuwden leuzen, staken fakkels aan en maakten onder politiebegeleiding een wandeling door de wijk.

In Rijssen is eveneens een fakkeltocht gelopen om en door het centrum van de stad. Zo'n veertig mensen verzamelden zich op het Europaplein om van daaruit een tocht. Met fakkels en kaarsen in de hand demonstreerden ze stil tegen het coronabeleid. De tocht verliep vredig.