Zwolse oceaanroeiers halverwege monstertocht, nog 2.500 km te gaan

De berichten die de roeiers vanaf de oceaan doorgeven zijn schaars. Het contact met de deelnemende teams aan de Atlantische oceaanrace verloopt moeizaam. Zo nu en dan komen er foto's en korte videoberichten via de satelliettelefoon door. Duidelijk is wel dat de meeste teams vandaag het markeringspunt halverwege de race zullen passeren. De achterliggers hebben dan nog zo'n 2.500 kilometer roeien voor de boeg.

Twee Zwolse docenten, de één geboren in Nieuw-Zeeland de ander in Australië, stapten eind 2021 in een speciale roeiboot om hun droom waar te maken. Ze doen mee aan de zwaarste roeirace ter wereld: de Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Een race van San Sebastian La Gomera (Canarische Eilanden) naar Antigua, 5.000 kilometer dwars over de Noord-Atlantische Oceaan.

Positie Team Migaloo op 5 januari (Foto: Marielle Beumer)

Halverwege

De twee Zwolse docenten liggen in het veld met 35 deelnemende teams op plaats 27. In de open klasse voor duo’s liggen ze eerste, maar in die klasse doen ook maar drie teams mee. Dat er 26 boten sneller gaan, ligt aan het feit dat de andere teams met drie, vier of vijf roeiers aan boord de oceaan oversteken.

“We ploegen niet door de golven op ons eigen ritme, maar we volgen het ritme van de golven", zegt Sim in zijn videoboodschap. Hij doet dat in het Engels, zodat ook de andere internationale deelnemers meekrijgen hoe het de twee Zwollenaren vergaat. "We roeien alsof het een dans is. Je ziet de golven aankomen met al die mooie rondingen, en je volgt met je slagen het ritme en de cadans. Het is alsof je met een mooie dame aan het dansen bent", zegt de Zwolse oceaanroeier.

"Een verkeerde golf betekent hier een emmer zout water in je gezicht" Tristan Sim

“Maar als je niet oppast en toevallig een verkeerde golf op het verkeerde moment treft, dan krijg je gelijk een emmer zout water in je gezicht, wat natuurlijk ook heel prettig is”, zegt hij sarcastisch. Fysiek gaat het goed en de verveling heeft ook nog niet toegeslagen. ”We vermaken ons echt wel. Dus ja, dames en heren thuis, oceaanroeien kan best heel leuk zijn”, besluit hij zijn videoboodschap. Een boodschap die hij op dag 24 van de race heeft opgenomen.

Genieten

In een ander filmpje is te zien hoe de heren genieten van de omgeving, de weidsheid, de stilte, het zwemmen tussen bijzondere vissen en het genieten van de schitterende zonsopkomst en -ondergang op de oceaan.

Op de oceaanboot is ook een portret van de vader van Aidan Scherpbier te zien. De vader van de oceaanroeier is vorig jaar in aanloop naar de race overleden.

Scherpbier zei daarover voor aanvang van de oceaanrace: "Zo vaart mijn vader toch met ons mee. Hij heeft zelf jarenlang op de grote vaart gezeten en mij mede gestimuleerd om dit avontuur samen met Tristan aan te gaan. Voor mij is het belangrijk dat hij op deze manier toch aanwezig is."

Een paar dagen geleden hadden de mannen ook even kort contact met de steunboot van de organisatie van de Atlantic Challenge. De bemanning van de zeilboot Suntiki. De boot van de organisatie heeft op de oceaan zo nu en dan op afstand contact met de roeiers. Om ze te steunen, maar ook om in geval van nood hulp te kunnen bieden.

Koud biertje

Maar het aanmoedigen van de deelnemers is tot nu toe de belangrijkste taak. De Zwollenaren konden midden in de nacht rekenen op een welgemeende aanmoediging. Om vooral door te gaan en niet op te geven kregen ze van de bemanning van de Suntiki alvast een koud biertje bij de eindstreep in het vooruitzicht.

