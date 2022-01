Politie deelt nieuwe beelden: was deze man verkenner overval op 83-jarige vrouw in Deventer?

De nacht van zaterdag 3 op zondag 4 juli is een nachtmerrie voor de 83-jarige vrouw, die woont in een flatwoning aan de Dreef. De overvallers dringen rond vier uur 's nachts haar huis binnen. Ze wordt niet alleen stevig aangepakt door de twee mannen, ze halen ook haar hele huis overhoop in hun zoektocht naar geld en sieraden. Veel is er echter niet te halen voor de mannen, ze vertrekken met een paar honderd euro.

'Vrouw durft niet meer te slapen'

"Dit zijn misselijkmakende zaken en ik heb hier ook geen goed woord voor over", vertelde teamchef Eveline van Werven van de districtsrecherche IJsselland afgelopen zomer. "Mensen zouden zich veilig moeten voelen in hun eigen omgeving. Het slachtoffer is hierbij gewond geraakt en durft sindsdien ook niet meer te slapen."

Bekijk de video met daarin de beelden van een man die vermoedelijk op voorverkenning is in de flat:

Van Werven gaf toen al aan dat de rechercheurs in IJsselland de zaak niet los zouden laten totdat de daders gepakt zijn. "In het verleden is ook gebleken dat we hier alle woningovervallen oplossen. Voor de betrokken verdachten hebben we dan ook een heldere boodschap: het kan lang duren of kort duren, maar je komt aan de beurt", aldus Van Werven.

De daders zijn ruim een half jaar later nog niet gevonden, maar het onderzoek ligt niet stil. "Integendeel", zegt politiewoordvoerder Jop Heinen. "We zetten nog altijd alles op alles om deze zaak op te lossen. Er is een ontwikkeling in het onderzoek en we hebben nieuwe beelden. Ondanks dat de twee mannen vermoedelijk bij de verkeerde woning stonden, blijkt wel dat ze zich hebben voorbereid. Uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk sprake is geweest van een voorverkenning bij de flat door twee mannen. Eén van die mannen is gefilmd."

In deze flat aan de Dreef in Deventer werd in juli een 83-jarige vrouw overvallen (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Volgens Heinen is het nog onduidelijk of de man op de beelden ook betrokken is bij de overval. "Dat weten we ook niet zeker van de tweede man, die niet op de beelden te zien is", aldus Heinen. "Op basis van de info die we nu hebben waren de overvallers heel specifiek op zoek naar iets in de woning, want het hele huis van de 83-jarige vrouw is doorzocht en overhoop gehaald."

Mond dichtgedrukt

Om te voorkomen dat de vrouw alarm sloeg werd niet alleen haar mond dichtgedrukt met een kussen, ook werd haar huistelefoon van het merk Philips meegenomen. "Wij hebben het vermoeden dat er meer mensen weten van de aanleiding en de achtergrond van deze overval aan de Dreef", vervolgt Heinen. "Wij houden er sterk rekening mee dat de daders op het verkeerde adres waren. Als iemand meer informatie heeft, kom dan bij ons op de lijn. Uiteraard mag dat ook anoniem."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000