Helpt een subsidiepot ons massaal over de streep om elektrisch te rijden?

Het nieuwe jaar begint goed voor iedereen die elektrisch wil gaan rijden. De overheid heeft een landelijke subsidiepot met 91,4 miljoen euro vrijgegeven voor nieuwe kopers van elektrische auto's. Hiervan is 71 miljoen bedoeld voor kopers van een nieuwe auto en 20,4 miljoen voor kopers van tweedehands auto's.

"Er zijn al miljoenen gereserveerd door mensen die een nieuwe of tweedehands elektrische auto willen aanschaffen", zegt René Sanderink van AutoHaarhuis in Geesteren. "Ze hebben echt op dit moment gewacht."

Er zitten wel een aantal voorwaarden aan de beschikbare subsidie. De auto moet een oorspronkelijke nieuwprijs hebben die ligt tussen de 12.000 en 45.000 euro. "Een dikke Audi e-tron van 80.000 euro komt dus niet in aanmerking voor subsidie", zegt Sanderink.

En de wagen moet een actieradius hebben van minimaal 120 kilometer op een volle accu. Sanderink: "In de praktijk komt elke elektrische auto daar wel aan." Toch zijn er niet veel elektrische auto's die je met subsidie kunt kopen, waarmee je 400 tot 450 kilometer ver kunt rijden met een volledig opgeladen accu.

Prikkel

Volgens Aemil Schellens, directeur van DirectLease, is de subsidie een leuke prikkel, maar zal het niet de oplossing zijn om Nederland massaal in de elektrische auto te krijgen. "Kijk naar de Opel Corsa, deze is er in een benzine en een elektrische variant. Maar op dit moment is de elektrische variant aanzienlijk duurder dan de benzinevariant. Pas als de prijzen van de beide Corsa's hetzelfde zijn, dan zal het elektrisch rijden aantrekkelijker worden."

De subsidiepot loopt net als vorig jaar dus snel leeg. Als je even een snelle rekensom maakt, zegt Schellens, dan kunnen er tot wel 21.000 kopers van elektrische auto's profiteren van de subsidie. Dit is relatief veel, gezien het huidige aantal van een kleine 200.000 volledig elektrische auto's op de Nederlandse wegen.

Dat de pot bijna drie keer zo vol zit als vorig jaar, betekent niet dat deze minder snel leeg zal zijn. Schellens denkt dat de pot na het eerste kwartaal leeg zal zijn. Op 3 januari van dit jaar was er namelijk al ruim 12 miljoen aan subsidie geclaimd.

De pot zal waarschijnlijk na Q1 al leeg zijn. Aemil Schellens, directeur van DirectLease

Aanschafprijs

Bang zijn om in de toekomst van je benzine voertuig af te komen is niet nodig. De elektrische auto's worden steeds populairder, maar zullen de markt nog niet volledig overnemen, denkt Schellens. De dieselauto is ook een tijdje in prijs gedaald maar nu er een tekort aan voortuigen is, kun je dieselauto's ook nog voor een leuke prijs verkopen. ''Voorlopig blijft de aanschaf van benzineauto's nog altijd goedkoper dan die van elektrische auto's.''

Volgens René Sanderink merk je na de aanschaf van een elektrische auto wel dat de variabele kosten lager zijn. "Je betaalt (nog geen) wegenbelasting voor een elektrische auto, 'tanken' is goedkoper en ook de onderhoudskosten zullen lager uitvallen."

Volwassen tweedehandsmarkt

Marco van Eenennaam, projectleider elektrisch rijden bij de ANWB, zegt dat het ook nog wachten is op een volgroeide tweedehandsmarkt voor elektrische auto's. "Helaas zijn er nog te weinig tweedehands auto's op de markt. Dit maakt het voor veel mensen moeilijk om een elektrische auto te kopen."

De oplossing volgens Eenennaam? Geen subsidiepot van één jaar, maar een paar jaar. Zo komen er in één klap meer elektrische auto's op de markt en kan deze markt zich ontwikkelen tot een volwassen markt. "Als het aanbod van gebruikte elektrische auto's gering blijft, dan wordt het voor de consument erg moeilijk om een tweedehands elektrische auto te kunnen aanschaffen. Steden willen steeds meer naar nul-emissie toe. Benzine en diesel auto's worden dan niet meer toegelaten in het centrum van de stad. Er zal een run komen op elektrische auto's. Zijn er niet genoeg in omloop, dan stijgt de prijs en zijn we weer terug bij af."