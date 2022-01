Bijna nergens zoveel vuurwerkslachtoffers als in Twente, ook toename in IJsselland

Dat meldt VeiligheidNL, dat afdelingen Spoedeisende Hulp heeft (SEH's) heeft gebeld.

Net als vorige jaarwisseling gold er een vuurwerkverbod. In 2020-2021 leidde dat tot een flinke daling van het aantal vuurwerkslachtoffers; vier in Twente, drie in IJsselland. Afgelopen jaarwisseling kwam het 'oude normaal' weer in zicht:

In de bovenstaande grafiek staat per veiligheidsregio het aantal op de spoedeisende hulp behandelde vuurwerkslachtoffers, in de jaarwisselingen van 2019 tot en met 2022. Cijfers over vuurwerkslachtoffers die op de huisartsenposten zijn behandeld, worden niet regionaal bijgehouden en zijn dus niet meegenomen in dit overzicht.

Letsel

Landelijk waren de meest voorkomende letsels brandwonden (37%, vorig jaar 41%), vooral aan handen en vingers. Het aandeel oogletsels is licht gestegen tot 19 procent (vorig jaar 14%). Een op de vijf slachtoffers (19%) had letsel aan het hoofd. Ook zijn één of meerdere vingers geamputeerd. Net als vorig jaar raakten vooral jongens en mannen gewond (80%).