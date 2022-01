NS laat ticketservicebalie op station in Zwolle toch staan, ook Deventer behoudt medewerkers

Vorig jaar kondigde het spoorwegbedrijf aan dat het aantal stations in Nederland met een vaste ticketservicebalie teruggebracht zou worden van 36 naar 15. Reden daarvoor is de terugloop van de kaartverkoop aan deze balies. Waar in 2004 nog 63 procent van alle kaartjes aan zo'n balie werd gekocht, was dat aandeel in 2019 nog slechts 12 procent.

Nu zijn er nog vier ticketservicebalies op treinstations in Overijssel, maar daar zou in de oorspronkelijke plannen er maar één van overblijven. De NS-balies in Zwolle, Deventer en Hengelo zouden geschrapt worden en alleen Enschede zou overblijven. Vandaag maakt de NS bekend dat dit plan aangepast: alleen in Hengelo verdwijnen de medewerkers van het station.

Deventer

In Deventer blijft de fysieke service dus ook behouden, in tegenstelling tot het eerdere plan. Weliswaar verdwijnt de balie, maar servicemedewerkers blijven nog wel rondlopen op het station om hulp te bieden waar nodig. NS omschrijft de huidige situatie in Deventer als 'full service', maar dat gaat veranderen in 'samen service'.

In een reactie laat de NS weten: "Afgelopen jaar hebben we erover gesproken met collega’s, de ondernemingsraad, vakbonden en consumentenorganisaties in het Locov (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer, red.). Dat heeft een definitief plan opgeleverd waarin de wensen van betrokkenen zijn meegewogen."

NS wil over een maand starten met het aanpassen van de services op de stations. Dit duurt naar verwachting een jaar.

NS laat ticketservicebalie op station in Zwolle toch staan (Foto: NS)

- Gele stippen op de kaart: Servicemedewerkers aanwezig op station/perron;

- Roze stippen op de kaart: OV Service & Ticket winkel;

- Groene stippen op de kaart: OV Service & Tickets winkel + servicemedewerkers aanwezig op station/perron.