VIDEO | Ruzie over fiets die in de weg ligt: oudere man grijpt kind bij de keel in Zwolle

De politie is op zoek naar de man, die tussen de 60 en 70 jaar oud is. De jongen van 12 werd zo stevig bij de keel vastgepakt dat hij er letsel aan heeft overgehouden.

De 12-jarige jongen had flinke striemen in zijn hals na de mishandeling (Foto: Onder de Loep)

'Gaat veel te ver'

"We kunnen ons voorstellen dat het vervelend is als een tiener zijn fiets in het looppad neerlegt, maar om dan zo tekeer te gaan gaat veel te ver", zegt politiewoordvoerder Jop Heinen. "Het gebeurde allemaal op maandag 20 december rond kwart over tien in de ochtend. De jongen was daar samen met een vriendje."

"De 12-jarige jongen heeft verklaard dat hij echt bang en in paniek was toen die man zijn keel dichtkneep, want hij kreeg daardoor geen adem. Gelukkig stopte de man toen een vrouw uit de winkel kwam en hem aansprak. Wij willen heel graag met die vrouw spreken, want zij kan belangrijke informatie hebben voor ons onderzoek."

De politie wil weten wie de oudere man is:

Achtervolging

De jongens zijn na het voorval bij de Aldi hard weggefietst door de wijk, terwijl ze achtervolgd werden door de man op zijn e-bike. Uiteindelijk zijn de jongens opgesplitst en ter hoogte van de kerk bij de Waallaan ontdekte de 12-jarige jongen dat de man niet meer achter hem fietste.

"Ook die achtervolging zorgde ervoor dat die jongens ontzettend bang waren", vertelt Heinen. "Het heeft veel indruk op ze gemaakt en daarom willen wij weten wie die man is. Hij heeft een lichte huidskleur, is tussen de 60 en 70 jaar oud, ongeveer 1 meter 85 lang en heeft een gezet postuur. Hij fietste op een grijze elektrische fiets."

Tips?

Ook mensen die in de omgeving wonen en camera's hebben worden verzocht om te bekijken of de man op de beelden te zien is. Heb je meer informatie over deze mishandeling? Laat het dan weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000