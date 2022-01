De vraag naar drinkwater in Overijssel is te groot, zo kun je zelf wat doen

Van al het watergebruik in de provincie, komt tachtig procent voor rekening van de consument, en twintig procent van bedrijven.

Per persoon gebruiken we gemiddeld 125 liter per dag. Met alle huishoudens in heel Overijssel bij elkaar, gebruiken we dus al snel 150 miljoen liter per dag. Als iedereen thuis wat waterlitertjes zou besparen, scheelt dat een slok op een borrel.

Want laten we ook even een misverstand uit de wereld helpen: ons verbruik is niet laag. Met al die energiezuinige apparaten in huis (zuinige kranen, vaatwassers en wasmachines), denken we misschien dat we met z'n allen steeds zuiniger met drinkwater omgaan; toch is ons gebruik nog altijd hoog. We gebruiken veel meer water dan we zelf denken, blijkt uit onderzoek van Vitens.

Douchen

Om te beginnen: enig idee hoeveel water je per dag weg-doucht? Gemiddeld douchen we acht minuten per dag. Heb je een regendouche? Dan verbruik je daarmee elke minuut 20 liter water. Bij een gemiddelde douchebeurt spoelt dan dus 160 liter drinkwater door het putje. En dat dag in, dag uit. Per persoon. "Dat is negentig liter meer dan bij een gewone douchekop", zegt woordvoerder Bram Inklaar van Vitens. Ruim twee keer zoveel dus. Bij een gewone douchekop is het gemiddelde verbruik dus zo'n 70 liter per douchebeurt.

Met een regendouche gebruik je negentig liter water meer dan bij een gewone douchekop Bram Inklaar, Vitens

Standaard wat minder lang douchen zou dus een hoop schelen. En als je écht wat wil bijdragen: vervang je regendouche dan voor een gewone douchekop.

Wc doortrekken

Ook op de wc spoelen we dagelijks vele liters schoon drinkwater weg. Gemiddeld zo'n 35 liter per persoon. Door voor de kleine boodschap de waterbespaarknop te gebruiken, bespaar je volgens Vitens ongeveer de helft.

En mocht je toevallig geld overhebben en nog meer water willen besparen, dan kun je altijd je wc vervangen. Want nieuwe wc's hebben een kleiner reservoir, en verbruiken dus sowieso al minder water.

Tuin sproeien

We sproeien onze tuin meestal met water uit de kraan. Dat hoeft natuurlijk niet. Want regenwater gebruiken werkt net zo goed. Daarvoor kun je een regenton in je tuin zetten, om regenwater op te vangen. Goed om te weten: in veel gemeenten kun je subsidie krijgen voor de aanschaf van een regenton.

We sproeien onze tuin vaak met drinkwater. (Foto: ANP)

Korter douchen, de stopknop op het toilet gebruiken en de tuin sproeien met regenwater; het zijn zo een paar dingen die je kunt doen. Wil je nog meer besparen? Was dan niet zelf je auto, maar ga naar een wasstraat. Daar recyclen ze het water.

Nog niet overtuigd, of denk je: het is een druppel op een gloeiende plaat? Tja, maar wat nou als iedereen dit zou doen - of de helft van alle huishoudens? Dan tikt het bij elkaar toch aardig aan. Misschien nog een kleine éxtra motivatie: als je zuiniger omgaat met water, bespaar je ook nog wat in de portemonnee.

Prijs omhoog?

Over onze portemonnee gesproken. Bestaat met de dreigende waterschaarste de kans dat Vitens de prijs omhoog gooit, om ons bewuster te maken van ons verbruik? Prijsprikkels willen immers ook nog wel eens wat doen.

In het geval van drinkwater is de prijsbepaling namelijk niet zo'n gemakkelijke knop om aan te draaien. Omdat water een eerste levensbehoefte is, is wettelijk vastgelegd dat water voor iedereen betaalbaar moet zijn. Dus is de ruimte om de prijs te verhogen maar heel klein. Te klein om effect te sorteren, zegt Vitens.

Bovendien zou zomaar de prijs verhogen leiden tot hogere winst voor Vitens. En Vitens mag maar een beetje winst maken. Maken ze meer winst? Dan vloeit die winst terug naar de gebruiker - en daardoor zou de waterrekening weer omlaag gaan. Dus nee, gekke prijsstijgingen hoeven we niet te verwachten.