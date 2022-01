VIDEO: Wie is deze inbreker bij de tandartspraktijk in Weerselo? Ook in Zwolle en Hengelo werd voor een kapitaal gestolen

De diefstallen in de regio beginnen in de nacht van 25 op 26 november. Bij het tandheelkundig centrum aan de Holtwijkerstraat in Weerselo worden alle tandheelkundige materialen en apparatuur meegenomen door de inbrekers. "Veel van die machines waren nieuw of zo goed als nieuw", legt Jop Heinen van de politie uit. "Doordat de spullen zijn gestolen kan zo'n praktijk ook de werkzaamheden niet meer goed uitoefenen. De schadepost van honderdduizend euro voor de gestolen apparaten en materialen zal daadwerkelijk nog veel hoger liggen."

Mogelijk heeft deze inbreker bij meerdere tandartspraktijken toegeslagen:

Op zaterdagavond 27 november is de praktijk van tandarts Gertjan Postema in Zwolle aan de beurt. Bij de praktijk aan de Vrouwenlaan forceren de inbrekers een deur. "Ze zijn hier regelrecht naar een tandheelkundige scanner gelopen waarmee je digitale afdrukken van gebitten kunt maken", vertelt Postema. "Dat is een duur apparaat, je kunt denken aan de prijs van een middenklasse auto."

Niet in het zicht

Postema denkt dat de inbrekers precies wisten wat er te halen viel. "De scanner stond niet in het zicht en waren opgeborgen op een plek waar mensen dat niet konden zien. Toch hebben ze die heel snel gevonden en meegenomen."

Je zou bijna denken dat ze een complete tandartsenpraktijk bij elkaar hebben gesprokkeld Tandarts Gertjan Postema uit Zwolle

Twee dagen later wordt geprobeerd in te breken in een praktijk aan de Roessingsbleekweg in Enschede. Die inbraak is niet geslaagd, maar een dag later, in de nacht van 30 november op 1 december, wisten inbrekers wel bij een praktijk aan de Wolter ten Catestraat in Hengelo binnen te komen.

Internationale bende

"We hebben het vermoeden dat dit verband houdt met mobiel banditisme", zegt politiewoordvoerder Heinen. "Het gaat om bendes die internationaal opereren en in een korte op meerdere plekken toeslaan, zoals nu in deze regio. De kans is dus reëel dat de apparatuur naar het buitenland wordt gebracht. Maar wij horen het graag als er apparaten in Nederland worden aangeboden."

Een van de inbrekers bij de tandartspraktijk in Weerselo (Foto: Onder de Loep)

"Je zou bijna denken dat ze een complete tandartsenpraktijk bij elkaar hebben gesprokkeld door bij meerdere praktijken in te breken", zegt de Zwolse tandarts Postema. Hij verwacht niet dat zijn dure scanner nog ergens opduikt. Om te voorkomen dat inbrekers opnieuw toeslaan heeft hij meer camera's opgehangen en de beveiliging van zijn pand opgeschroefd.

"We hebben tot nu toe alleen beelden van een inbreker in het pand in Weerselo", vertelt Heinen. "Helaas heeft hij zich goed vermomd. Maar hopelijk herkent iemand hem toch aan zijn manier van lopen of aan zijn kleding. Wij horen het graag als er mensen zijn die rond de tandartspraktijken iets opvallends hebben gezien in die periode. Denk aan voertuigen die er niet thuis leken te horen of personen die lang naar de praktijk stonden te kijken.

Tips?

Weet je wie de inbreker in Weerselo is of heb je meer informatie over de inbraken? Laat het weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Dinkelland, politie Zwolle of politie Hengelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000