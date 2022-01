GGD-directeur vreest 'maatschappelijke ontwrichting' na recordaantal besmettingen

De hoge besmettingscijfers zijn volgens de GGD te wijten aan de veel besmettelijkere Omikron-variant. Zoals het er nu uitziet, is de kans op ziekenhuisopname bij Omikron wel lager dan bij eerdere coronavarianten. Dus wat zeggen de besmettingscijfers dan nog?

Van Broekhoven: "Als je de komende tijd zoveel zieken krijgt, dan kun je je afvragen wat dat maatschappelijk betekent. Er zijn steeds meer mensen die niet alleen besmet raken, maar ook hele gezinnen die in quarantaine moeten. Daardoor kunnen die mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Wie gaat er dan zorgen voor bijvoorbeeld het vervoer of de afvalinzameling?"

"Het heeft grote consequenties", zegt Van Broekhoven:

Jaarwisseling

De jaarwisseling heeft de besmettingscijfers verder omhoog geduwd, ziet de GGD. "Er zijn best veel feestjes geweest, waar ook besmettingen zijn ontstaan. Bij feestjes met 300 mensen, daar zie je dat het aantal besmettingen heel hard oploopt."

Toch wil Van Broekhoven niet wijzen naar de jongere generaties. "Je moet het niet op die manier differentiëren. De ene keer is het die groep en de andere keer die groep. Het is ook ons menseigen en ik kan me het ongeduld over corona goed voorstellen."

In Luttenberg is een flink aantal besmettingen te herleiden naar een oud en nieuw-feest. "Zo'n dertig van de zestig mensen die op het feest waren, zijn positief getest", vertelt een van de jongeren, die anoniem wil blijven, en op het feest aanwezig was. "Vooraf moesten we allemaal een negatieve zelftest overhandigen, dus we hadden gehoopt dat we daarmee veilig waren. Ook is volgens mij bijna iedereen gevaccineerd en hadden sommigen hun boosterprik al gehad."

Twijfels over boostervaccinatie

En dus is het devies van Van Broekhoven: boosteren, boosteren en nog eens boosteren. "Boosteren is per definitie een belangrijke factor die ervoor zorgt dat je minder besmet en minder ziek wordt. We zetten in Twente nu meer dan 60.000 vaccinaties per week, dus het gaat heel hard."

De plaatsvervangend directeur van de GGD merkt dat met name jongere generaties nog twijfelen over het nemen van een booster. "Ik kan me die twijfels wel voorstellen, daarvoor hebben we ook de twijfeltelefoon in het leven geroepen. Maar willen we dadelijk weer kunnen functioneren als maatschappij, dan zal een boosterprik en daarna wellicht nog een tweede boosterprik noodzakelijk zijn. Ook voor jonge, gezonde mensen."

Boosterprik zonder afspraak

De GGD Twente wil over een week of twee ook beginnen met het 'prikken zonder afspraak' voor een boostervaccinatie. Je kunt dan zonder afspraak de vaccinatielocatie binnenlopen. "We moeten er met z'n allen aan werken dat zoveel mogelijk mensen geboosterd worden. Over anderhalve week tot twee weken zullen we ook meer ruimte krijgen. Dan is de grote massavaccinatie geweest en kunnen we prikken zonder afspraak", aldus Van Broekhoven.

Of en wanneer de GGD in IJsselland gaat boosteren zonder afspraak, is nog onduidelijk.