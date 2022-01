Boswachter vreest voor leven van zwervende hangbuikzwijntjes: "Dumper moet zich diep schamen"

Het is donderdagochtend zes uur als boswachter Harco Bergman het bos insluipt. Hij is onderweg naar één van de biggenhotels die hij woensdag heeft geplaatst.

Bergman heeft een touw van twintig meter aan de kist gemaakt waarmee hij het luikje dicht kan trekken. “Ik hoop dat ze er in liggen te slapen en dat ik het luikje dicht kan trekken zodat ik ze gevangen heb”, zegt Bergman.

'Dumper moet zich schamen'

Al vier dagen maakt hij jacht op de zwijntjes. Ze zijn op oudejaarsdag losgelaten door iemand die van de dieren af wilde. “De dumper mag zich de ogen uit zijn of haar hoofd schamen, want de kans is groot dat ze dit niet overleven."

"Toen ze werden losgelaten was het vijftien graden, maar vannacht heeft het gevroren, er bestaat dus een kans dat ze het niet overleefd hebben of gegrepen zijn door een vos”, benadrukt Bergman.

Geen sporen

De biggenhotels die gebruikt worden bij de jacht op de hangbuikzwijntjes zijn leeg. En dat terwijl Bergman er alles aan heeft gedaan om ze te lokken. “Een mooi dakje zodat ze droog liggen, voldoende stro en natuurlijk een bak vol met voedsel. Maar het heeft niet mogen baten."

"Ik zie ook geen sporen, dus ik denk niet dat ze vannacht in de buurt zijn geweest”, concludeert de boswachter van Staatsbosbeheer.

Cruciaal

Toch blijft het team van Staatsbosbeheer de komende dagen jacht maken op de dieren. “Maar donderdag en vrijdag zijn wel cruciaal. Als we dan geen sporen meer vernemen, vrees ik dat ze het niet overleefd hebben. Tot die tijd gaan we regelmatig naar de vallen toe om te kijken of we ze kunnen vangen”, zegt Bergman over het plan van aanpak.

Staatsbosbeheer wil de dieren vangen omdat ze ziektes kunnen overbrengen op andere hoefdieren, zoals reeën. Daarnaast kunnen ze een gevaar vormen voor automobilisten. “En het is voor die dieren ook zielig, die jongen horen bij hun moeder in de buurt te zijn en niet alleen door een bos te rennen”, besluit Bergman.