Eerste 48 asielzoekers in stilte aangekomen in Enschede

Bedden in de noodopvang in Enschede (Foto: RTV Oost)

De eerste 48 van de 500 asielzoekers zijn aangekomen bij de noodopvang op voormalig Vliegbasis Twenthe in Enschede. Ze kwamen aan het einde van de middag in alle stilte aan.

Het gaat om 48 alleenstaande mannen die vandaag zijn aangekomen. Vermoedelijk komen de vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Jemen of Turkije (Koerden).

Niemand welkom

Bij de aankomst van de asielzoekers was niemand welkom. De gemeente staat niet toe dat pers of andere bezoekers aanwezig zijn op het terrein en volgt daarmee het advies van het COA op.

"In de huisregels van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) staat dat er geen bezoek op de opvanglocatie mogelijk is en in het verlengde daarvan adviseert het COA ook geen bezoek vanuit de gemeente te organiseren", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Onbegrip bij omroep

Hoofdredacteur Henk ten Harkel van lokale omroep 1Twente uitte daarover zijn onbegrip: "Als gemeente en COA willen dat asielzoekers 'Fremdkörper' in onze samenleving blijven, moet je vooral de openheid mijden", reageert hij.

"Daarbij is het nauwelijks te begrijpen dat er in de ene stad wel verslag kan worden gedaan van de aankomst van vluchtelingen in de gemeenschap en dat hier in Enschede blijkbaar andere regels gelden." Hij verwijst daarmee naar de opvang in Gorinchem waarbij de pers wel aanwezig mocht zijn.

Volgende week volle opvang

De 48 asielzoekers blijven voorlopig nog even zonder nieuw gezelschap. Begin volgende week zal de opvang volledig vol zitten, zo'n 500 asielzoekers nemen dan in totaal hun intrek.

Dan gaat het ook om vrouwen en kinderen die naar Enschede komen. Hoewel er geen bezoek mogelijk is op het terrein, kunnen de asielzoekers zelf wel naar buiten. Ze zijn vrij om bijvoorbeeld de bus naar Enschede te nemen.