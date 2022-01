GGD-arts jaar na eerste coronaprik: "Er komt zeker nog een vierde ronde"

De eerste coronaprikken, op de dag af een jaar geleden werden die gezet, ook in Overijsel. Medewerker Sabine van het Bolscher van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede kreeg het vaccin toegediend. Hopelijk wordt dit de ommekeer voor Nederland om terug te gaan naar het normale", gaf Van het Bolscher toen aan. Een jaar later zitten we midden in een lockdown en een boostercampagne. Het prikken gaat dus door. "Er komt zeker ook nog een vierde ronde", zegt GGD-arts Jan-Willem van Capelle van GGD IJsselland

"Het was een jaar met ups en downs", blikt Van Capelle terug. "Een hectisch jaar, eerst de pandemie die over ons heen kwam met alle beperkingen die we hadden. Toen kwam gelukkig de mededeling dat er een vaccin voor iedereen beschikbaar was." Van Cappelle denkt ook terug aan de vreugde eerder dit jaar toen maatregelen weer versoepeld konden worden. "Dit hebben we overwonnen", omschrijft Van Capelle de gedachte bij veel mensen. "Maar ja, wat we op onze vingers hadden kunnen natellen, in het najaar begon de ellende weer. En we zitten er nog steeds in."

Niet terug bij af

Toch vindt Van Capelle, die als locatie-arts toezicht houdt op het prikken, dat we niet terug bij af zijn. "Iedereen die geprikt is, heeft natuurlijk een zekere resistentie tegen het virus, ook waarschijnlijk tegen het virus wat nu rondwaart. Maar helemaal beschermd zijn we zeker niet."

Wie kijkt naar de cijfers, bekruipt het gevoel dat de vaccinatiegraad in Nederland blijft hangen op 85 procent. Over die opkomst maakt Van Capelle zich weinig zorgen, als hij kijkt naar IJsselland, de Veiligheidsregio waar hij betrokken is bij de vaccinaties. "Wij zitten natuurlijk op locaties. Daar waar we zitten, zien we ontzettend veel mensen, niet alleen voor hun boosters maar ook voor de eerste of tweede prik."

Prikangst

Of bij die vijftien procent ook veel mensen zitten met prikangst durft Van Capelle niet te zeggen. "Wij zien heel veel mensen met prikangst maar die overwinnen hun angst want ze merken dat ze in hun doen en laten ernstig beperkt worden" Bovendien merkt de GGD-arts dat deze mensen ook door familie worden aangespoord om zich vooral te laten prikken omdat er binnen de familie één of meerdere mensen horen bij de groep kwetsbare mensen.

Doel van de vaccinatiecampagne is het wegkrijgen van het virus uit de maatschappij, benadrukt Van Capelle. Zodat winkels, maar ook horeca en andere sectoren die nu gesloten zijn weer open kunnen Geen makkelijke opgave, weten we intussen. "Ik verwacht zeker een vierde ronde", zegt de GGD-arts. "We weten niet met welk virus we in de vierde ronde te maken krijgen, maar je kan er vergif opnemen dat er weer een nieuwe mutatie komt en afhankelijk van hoe ziekmakend die volgende mutatie is, zul je je daar tegen moeten wapenen."