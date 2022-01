Wat waren vorig jaar de populairste babynamen in Overijssel?

In Overijssel werden in het eerste half jaar meer baby's geboren. (Foto: Archief RTV Oost)

Daan en Mila, dat waren de populairste babynamen voor jongens en meisjes in Overijssel. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van populairste babynamen die de Sociale Verzekeringsbank heeft gepubliceerd. In vergelijking met vorig jaar behoudt de jongensnaam Daan de leidende positie. Bij de meisjes was Emma vorig jaar nog de populairste naam. Dit jaar is die meisjesnaam niet eens terug te vinden in de top tien.

Daan is in de meer noordelijke provincies van Nederland sowieso populair. Ook in Groningen en Drenthe staat Daan bovenaan in de top tien.

Landelijk zijn Julia en Noah de populairste kindernamen van 2021. De SVB gebruikt voor deze lijst de unieke namen met hun eigen spelling. Namen met verschillende schrijfwijzen zijn dus niet bij elkaar opgeteld.

Top tien per provincie

Op onderstaande kaart vind je de de populairste kindernamen van vorig jaar voor jouw provincie terug. Klik je op de kaart op een provincie, dan vind je een top tien. In verband met privacyredenen maakt de SVB alleen namen bekend die minstens 25 keer zijn gegeven: dat was vorig jaar niet in alle provincies het geval. Vandaar dat er geen top tien voor de provincie Zeeland is gegeven.

De complete top tien voor onze provincie is er wel. Klik op Overijssel om de populairste jongens- en meisjesnamen te weten te komen.