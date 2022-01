Fietstocht kroegbaas Kees om café te redden zit erop: "Een afschuwelijk kolere-eind"

Het gevolg was de start van een "onbezonnen actie". Dat is hoe Riemersma terugkijkt op zijn tocht van zo'n 2.600 kilometer. Vanuit Twente via Doetinchem, Charleroi, Parijs, Bordeaux, Pamplona, Madrid naar Tarifa in Zuid-Spanje. Tanger (Marokko, red.) was eigenlijk het doel, maar de grens zat dicht.

Spannende momenten

"Hoewel ik het een afschuwelijk klere eind vond, ging het eigenlijk best goed", blikt Riemersma vanuit de trein terug. Hij verwacht begin volgende week thuis terug te zijn. "Fysiek viel het allemaal wel mee, maar mentaal was het behoorlijk zwaar. Het begint op een bepaald moment wel echt aan je te vreten. Zeker toen ik in Zuid-Spanje door de bergen moest."

En dat was soms best spannend. "Ik heb hoogtevrees, dus dat was niet altijd even prettig. Zo ging een deel van de route over veel oude spoorbruggen. Je rijdt dan over de houten bielsen met grote gaten. Als je dan naar beneden kijkt... Maar ik heb wel veel geluk gehad met de weersomstandigheden. Op de route richting Pamplona moest ik door de modder omdat daar grote overstromingen waren geweest. Mijn geluk was dat het voor mijn komst was, maar het was wel heftig om te zien welke schade zo'n overstroming aanricht."

De omstandigheden waren niet altijd ideaal (Foto: Kees Riemersma)

Deadlines

Maar het was niet alleen maar afzien. "Nee, ik heb echt heel veel mooie dingen gezien en meegemaakt. De landschappen waren prachtig en ik heb ontzettend leuke mensen ontmoet. Zoals in Frankrijk bijvoorbeeld. Ik kwam een vrouw tegen die een landgoed bezit met een grote wijngaard. Ik heb daar een van de mooiste avonden beleefd. Mooie gesprekken, prachtig landgoed en heerlijk gegeten."

Elke dag regelde Riemersma een hotel voor twee dagen later. "Zo kon ik mijn route goed plannen en had ik een deadline, dat was wel goed. En tijd om het op de dag zelf te regelen was er ook niet. Als ik na mijn tocht aankwam in de plaats van de overnachting, begon ik met het bijhouden van het verslag en belde ik even met mijn vrouw. Dan was het al snel 21.30 uur en was het ook wel tijd om te gaan slapen."

Vlak voor zijn vertrek spraken we kroegbaas Kees Riemersma uitgebreid:

Café tijdelijk uit de brand

Toen hij na 28 dagen fietsen aankwam in Tarifa, stond zijn compagnon Luc hem op te wachten. Een grote verrassing vertelt Riemersma enthousiast. "Hij was op de motor naar Zuid-Spanje gereden. Het was natuurlijk fantastisch om hem daar dan te zien. Naast de geweldige steun van vrienden en familie was dit natuurlijk een prachtig moment."

Het doel, zoveel mogelijk geld ophalen voor het café, is volgens Riemersma aardig gelukt. "Een exact bedrag ga ik niet noemen, maar laat ik zeggen dat we het café een paar maanden uit de brand kunnen helpen. Maar goed, het perspectief op de lange termijn is natuurlijk niet goed", doelt Riemersma op de maatregelen die waarschijnlijk verlengd worden. "Dus dan moeten we maar weer kijken wat dan kunnen doen..."

Tijd voor bezinning

Nu de kroegbaas in de trein terug naar Nederland zit, beseft hij ook wat hij allemaal gezien en meegemaakt heeft. "Tijdens de tocht zit je in een modus en is er geen tijd voor bezinning. Nu ga ik alle verslagen rustig teruglezen en verwerken. En ik besef ook dat het niet altijd veilig was. Soms moest ik over wegen fietsen waar auto's met honderd kilometer per uur langs mij heen scheurden... Gelukkig ging dat allemaal goed en heeft mijn fiets de hele tocht ook goed volgehouden."

Of Riemersma volgende week in Nederland weer op de fiets stapt? "Haha, ik heb ontzettend veel zin om te fietsen! Ik merk dat mijn benen weer actie nodig hebben. Dus een paar tochtjes in Nederland zitten er zeker in." En een nieuwe tocht voor zijn café? "Wie weet... Maar dan plan ik alles wel beter van te voren!"