Vrijwilligers uit Hof van Twente planten 35.000 bomen: één voor elke inwoner

Met een schop in de hand staan de vrijwilligers klaar bij landgoed Weldam om hun gemeente te voorzien van meer groen. Maar er worden niet zomaar zaadjes geplant. Kleine, kale boompjes die niet de ruimte hebben om verder te groeien, worden juist uit de grond gehaald.

"Anders zijn deze bomen ten dode opgeschreven en worden ze weggemaaid. Als we ze nu weghalen, kunnen we ze een nieuwe bestemming geven waar ze wel kunnen uitgroeien", aldus vrijwilliger Alexandra Tempelman van de Groene Loper Hof van Twente.

Vrijwilligers zitten niet stil, inmiddels zijn er de afgelopen maand al zo'n 4000 bomen geoogst:

Alle geoogste boompjes worden gesorteerd en in bosjes van twintig stuks bij elkaar gelegd. Vervolgens worden ze in een zogenoemde bomenhub gelegd. "Gewoon een mooi woord voor tijdelijk inkuilen", zegt vrijwilliger Ina van de Riet. "Als we een beetje verder zijn met de actie dan kunnen mensen die in het buitengebied wonen en een mooie houtsingel willen deze bomen gratis aanvragen."

Groene voordelen

Want al die extra bomen brengen een hoop voordelen met zich mee. "Europa zegt ook: meer bomen zijn goed voor de CO2. Maar het is ook goed voor de biodiversiteit. Want hoe mooi is het om inheemse bomen inheems te kunnen planten en gratis aan te bieden aan mensen? Hoe kleiner het boompje, hoe beter het aanslaat."

De geoogste boompjes (Foto: RTV Oost)

Voorlopig zijn de vrijwilligers vooral nog druk met oogsten. En al die boompjes moeten ook weer een nieuwe bestemming krijgen. Maar als het aan Tempelman ligt, gaan ze na die 35.000 extra bomen gewoon vrolijk verder. "Hoeveel bomen passen er in een gemeente? Ik zou bijna zeggen: the sky is the limit."

Morgen gaan vrijwilligers opnieuw op pad om boompjes te oogsten. Interesse om te helpen of wil je bomen aanvragen? Klik dan hier.