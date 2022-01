Asielzoekers in noodopvang Enschede worden versneld gevaccineerd

De vijfhonderd asielzoekers die de komende tijd verblijven in de noodopvang in Enschede, worden versneld gevaccineerd en/of geboosterd. Daarover heeft de gemeente afspraken gemaakt met de GGD. Ook worden de asielzoekers bij aankomst in het tijdelijke azc getest op corona, al kunnen zij daar niet toe verplicht worden.

Gisteren kwamen de eerste 48 asielzoekers aan in de tijdelijke noodopvang op de voormalige Vliegbasis Twenthe. De komende tijd volgen er meer groepen. In totaal worden in de noodopvang vijfhonderd asielzoekers opgevangen voor de duur van maximaal een half jaar.

Opnamestop

Omdat de honderden asielzoekers dicht op elkaar leven in de noodopvang, is er door de gemeente, het COA en de GGD een coronaprotocol opgesteld. Bij een mogelijke uitbraak van meer dan dertig besmette asielzoekers per dag treedt dezelfde dag een opnamestop van asielzoekers in werking.

Asielzoekers die positief zijn getest op corona, worden nog diezelfde dag overgebracht naar een andere locatie, weg van de noodopvang. "Dat is een uitwijklocatie van het COA, waar de asielzoekers in quarantaine worden geplaatst", schrijft de gemeente. Ook worden asielzoekers die op een testuitslag wachten uit voorzorg in quarantaine gezet.