Rechtsfilosoof Roland Pierik: "Stel een vaccinatieplicht in"

Tien maanden geleden was Pierik nog optimistisch. "We gaan het redden met de vaccins die we hebben", zei hij tegen RTV Oost. Daar is hij nu op teruggekomen. De vaccins blijken niet volledig te beschermen tegen de besmettelijkheid van het coronavirus. Vooral de nieuwe varianten van het virus laten dat zien.

Ook Pierik weet dat het tegenstrijdig is om vaccineren verplicht te maken, ook al helpt het niet tegen verspreiding van het virus. Maar omdat het wel helpt tegen ernstige klachten waarvoor een ziekenhuis- of IC-opname nodig is, vindt Pierik verplichte inenting onontkoombaar. "Een percentage van 85 procent van inenting is natuurlijk erg hoog. Maar niet genoeg. Je zult iets moeten doen om dat percentage omhoog te krijgen."

Weerstand tegen 2G

Pierik ziet niets in het voorgestelde 2G-beleid: mensen recht geven op toegang als ze zijn gevaccineerd of genezen van corona. "De weerstand in de samenleving is te groot en bovendien werkt het niet, omdat je ook als gevaccineerde nog mensen kunt besmetten." Bij de delta-variant zagen we ondanks vaccinatie al veel meer besmettingen en bij omikron lijkt het erop dat die besmettelijkheid nog groter is. "Dus de hele logica onder het systeem is eigenlijk ondersteboven getrokken."

Voor hem zit de oplossing in verplichte vaccinatie, ook al is daar net zo goed weerstand tegen. Hij vindt dat de nieuwe regering iets eerlijker moet zijn over de doelen die ze heeft. "Als de overheid wil dat de vaccinatiegraad omhoog gaat, moet ze dat debat aangaan." Wat hem betreft moet de overheid niet 2G of 3G inzetten als instrument om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Wel protesten, toch meer prikkers

Hij ziet in zijn omgeving overigens niet zoveel weerstand tegen vaccinatie. "Het is maar een kleine groep die zich roert. In Amsterdam protesteerden vierduizend mensen, diezelfde dag lieten veel meer mensen zich boosteren. Het is een groep die zich vocaal roert."

Pierik beseft dat het uiteindelijk maar een kleine groep mensen is die het grootste risico loopt om met corona in het ziekenhuis opgenomen te worden. "Maar daardoor worden wel andere medisch noodzakelijke behandelingen niet of te laat uitgevoerd. En de samenleving heeft er genoeg van om steeds thuis te moeten zitten." De rechtsfilosoof bereidt een Engelstalig boek voor over het inperken van grondwettelijke vrijheden, zoals de vrijheid om geen vaccin te nemen.

Zondag 16 januari in Hoogtij een interview met Roland Pierik.