Hoe Haaksbergen op indrukwekkende wijze afscheid nam van Bram (12), slachtoffer van 'klaphamerdrama'

Wachtende mensen deze middag voor de ouderlijke woning aan de Middelhuisstraat. Waar Bram thuis ligt, opgebaard in zijn eigen bed. De ouders Tom en Kitty gaven hun plaatsgenoten de gelegenheid om afscheid te nemen van hun zoon. Voorafgaand aan de crematie, maandag in besloten kring.

Haaksbergen nam vandaag afscheid van Bram:

Omdat het vanwege corona niet mogelijk was een reguliere condoleance te organiseren, was er samen met de lokale uitvaartondernemer Startman een alternatief op touw gezet. Daarbij was er vooraf een strak tijdschema gemaakt aan de hand waarvan de vele gegadigden hun deelneming mochten betuigen.

"We hebben namens de ouders ontheffing gevraagd en gekregen om dit op deze manier te mogen doen", aldus uitvaartleidster Esther Startman. Familie, vrienden en bekenden, klasgenootjes en leerkrachten, collega's van de ouders, buurtbewoners en sportvrienden, onder wie leden van Brams tafeltennisclub.

'Dag van rouw'

"Dit is een ingrijpende gebeurtenis en dat vraagt om bijzondere aandacht", stelt burgemeester Rob Welten. "Dus in goed overleg met de Veiligheidsregio en de GGD is gekeken naar wat passend mogelijk zou zijn onder bepaalde voorwaarden."

De straat was afgezet, er waren verkeersregelaars aanwezig en alleen een vooraf aangewezen groep mocht condoleren. Iedereen die daarbuiten viel is nadrukkelijk gevraagd schriftelijk te condoleren.

Haaksbergen leeft mee

Welten spreekt van een 'droevige dag'. "Dit is een dag van verdriet, rouw en medeleven. Het is zwaar voor de ouders. Nu, maar ook in de toekomst. Haaksbergen leeft met ze mee."

Overigens hebben Brams ouders de media toestemming verleend om een sfeerimpressie van de condoleance te mogen maken.

Tekst gaat verder onder foto

De 12-jarige Bram uit Haaksbergen kwam oudejaarsdag om het leven bij een ongeluk met een klaphamer. (Foto: Familie Bram)

Bram kwam oudejaarsdag om het leven toen hij werd getroffen door een vermoedelijk losgeraakt onderdeel van een klaphamer. Zijn 11-jarige maatje liep ernstig letsel op aan beide onderbenen. Hij is intussen uit het ziekenhuis ontslagen, maar zal de komende tijd nog moeten revalideren. Een derde jongen kwam met de schrik vrij.

De drie jongens maakten overigens geen deel uit van het gezelschap dat met de klaphamer aan het knallen was, maar waren bij toeval ter plaatse.

Herdenkingsplek in school

In scholengemeenschap Het Assink lyceum, waar Bram leerling was van 1 havo/wvo, hebben zijn directe klasgenootjes afgelopen week hun vakantie onderbroken om een herdenkingsplek voor hem in te richten. Dit gedenkhoekje zal ook de komende weken nog blijven bestaan.

Op het in memoriam van de school wordt Bram omschreven als een vriendelijke, behulpzame en zeer gemotiveerde leerling die altijd aandacht en tijd voor anderen had. "Door leerlingen werd Bram gezien als een erg sportief en enthousiast persoon. Medewerkers ervaarden Bram als een fijne leerling. Zowel voor als na de les bleef hij altijd even voor een praatje."

Verdacht

De man die de klaphamer bediende, is meteen na het ongeluk aangehouden, maar is intussen weer op vrije voeten. Wel blijft hij verdacht van dood door schuld.

Zijn advocaat liet eerder al weten dat de man jarenlange ervaring had met klaphamers en dat hij vlak voor de jaarwisseling via internet een nieuw exemplaar had aangeschaft. Onderzoek door de technische recherche moet uitwijzen wat er mis is gegaan.