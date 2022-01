NAM noemt huidige politieke klimaat als reden om afvalwaterinjectie stop te zetten

Dat de NAM juist nu de oliewinning in Schoonebeek stil legt, is voor velen een verrassing. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook, maar de minister zei onlangs nog geen juridische gronden te zien om de injectie van afvalwater uit die oliewinning te stoppen.

Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij probeert te voorkomen dat de vergunning word afgenomen. De NAM kreeg in oktober al een tik op de vingers.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) oordeelde in oktober vorig jaar dat de NAM twee keer de vergunningsvoorwaarden had overtreden. Het gaat om het overschrijden van de maximale norm voor de giftige stoffen tolueen en koolstofdioxide. De toezichthouder heeft de NAM opdracht gegeven om vóór 1 januari 2022 maatregelen te nemen. Daarnaast wil SodM voortaan wekelijks de analyse van het injectiewater kunnen inzien.

Door de oliewinning vóór 1 januari stil te leggen, geeft de NAM zichzelf tijd om de gevraagde maatregelen uit te voeren.

NAM: 'Het klopt dat we al langer grenswaarden overschrijden'

Projectleider Vincent van Engelen legt uit waarom de NAM de overschrijding van grenswaarden nu wel als uitgangspunt neemt: "Het klopt dat we al langer meer tolueen (een giftige stof, red.) aantreffen in het water dan volgens de vergunning is toegestaan. Het gaat echter maar om een zeer kleine overschrijding, die geen gevolgen heeft gehad voor de veiligheid. Die overschrijding werd daarom ook nooit als een probleem gezien."

Dat de NAM de oliewinning en de afvalwaterinjectie nu wél stil heeft gelegd, komt volgens de projectleider door de politieke situatie.

Politieke situatie aanleiding voor strenger beleid

Projectleider Van Engelen: "Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de oliewinning wordt stilgelegd, maar de minister heeft aangegeven dat hij die wens niet zal opvolgen. Want volgens de minister houdt de NAM zich netjes aan de vergunningen en daarom zijn er geen juridische gronden om de oliewinning te stoppen."

Van Engelen geeft aan dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij zich juist nu strikt aan de vergunningen wil houden. "De buitenwereld is zeer kritisch. Vroeger kwamen gedoogsituaties wel voor maar dat is niet meer van deze tijd. Het is een politiek gevoelig onderwerp en ook al rijd je maar 1 kilometer te hard op de snelweg, het blijft formeel een overtreding."

Het bedrijf zou zichzelf in de problemen brengen als ze zich juist nu niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. "Daarom hebben we besloten dat de overschrijding voor het gehalte tolueen moet worden opgelost voordat we verder gaan met winnen en injecteren", aldus Van Engelen.

Transportleiding van afvalwater vanuit Schoonebeek loopt deels bovengronds en deels ondergronds naar de lege gasvelden in Twente (Foto: RTV Oost )

'Verbaast ons zeer'

De stichting Stop Afvalwater Twente vraagt zich af waarom de overschrijdingen nu ineens aanleiding zijn om de oliewinning in Schoonebeek en afvalwaterinjectie in Twente stil te leggen.

Freddy Mensink, voorzitter van de stichting: "Al die jaren was het overschrijden van de voorwaarden in de vergunning geen probleem, want de NAM heeft al die tijd gewoon doorgepompt. Waarom het nu dan ineens wél aanleiding is om de afvalwaterinjectie in Twente te stoppen, is voor ons een raadsel. Het was eerder nooit een belemmering om olie te blijven winnen dus het verbaast ons zeer."

Handhavingsverzoeken

De stichting Stop Afvalwater Twente heeft eerder al twee handhavingsverzoeken ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Volgens de stichting zijn er meerdere punten waarop de NAM zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt.

"Wij vinden dat de controles op het werk van de NAM compleet onvoldoende zijn. De NAM moet zelf bijhouden of het bedrijf zich aan de vergunningsvoorwaarden houdt. Dat kan toch niet waar zijn!"

Volgens voorzitter Freddy Mensink worden pas sinds kort monsters van het water genomen door de toezichthouder zelf. Eerder leverde de NAM nog haar eigen monsters aan SodM.

Het stilleggen van de oliewinning en de afvalwaterinjectie is een initiatief van de NAM en heeft niets te maken met het verscherpt toezicht van SodM.

NAM-hoofdkantoor in Assen (Foto: RTV Oost)

Experts: 'totale cocktail aan stoffen zal je verbazen'

Stop Afvalwater Twente maakt voor haar analyses gebruik van de kennis van een aantal experts. Ook zij constateren dat de NAM de overschrijdingen bagatelliseert.

"Indien je de samenstelling van de stoffen in het afvalwater opvraagt, kun je met de safety data sheets (SDS) de veiligheid per stof controleren op bijvoorbeeld de mate van toxiciteit, dus hoe kankerverwekkend bepaalde stoffen zijn. De totale cocktail aan stoffen zal je verbazen. De NAM meldt telkens dat het ongevaarlijke stoffen zijn. De juistheid hiervan kan de NAM niet aantonen."

De huidige ontwikkelingen zijn voor de stichting opnieuw een bewijs dat de Nederlandse aardolie Maatschappij niet te vertrouwen is. "Het is voor ons al veel langer helder en dit maakt het probleem alleen maar meer duidelijk. Daarom zeg ik tegen de NAM, rot gewoon op uit Twente."