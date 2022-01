Lege sportscholen en volle tennisbanen, hoe corona de manier van sporten beïnvloedt

"Het is inderdaad leeg en stil, het is helaas niet anders", zegt Nanette Melse in haar sportschool Movado Sport in Goor. "We hebben natuurlijk wel de outdoortrainingen nog maar dat is niet wat je wil. Je wil gewoon lekker fitnessen, groepstrainingen doen, de leuke dingen doen en mensen zien, dat is ook heel belangrijk."

Triest beeld

Ongebruikte sporttoestellen, lege ruimtes waar normaal groepslessen worden gegeven; een triest beeld, al voor het tweede jaar op rij. Want ook vorig jaar zaten de sportscholen dicht in januari. "Vorig jaar mochten we buiten veel meer. Een grote tent opzetten en buiten de fitness doen maar nu mag je maar met twee mensen sporten en kan je niet de fitness naar buiten halen. Dat kan niet uit."

Nanette Melse, eigenaresse van Movado Sports in Goor een lege sportschool. (Foto: RTV Oost/Harro Brouwer)

En intussen ziet Melse het aantal leden afnemen. "De uitstroom gaat gewoon door en de aanmeldingen blijven uit. Dat is gewoon verschrikkelijk." Het is niet zo dat mensen geen goede voornemens meer hebben, denkt ze. "Mensen zijn onzeker. Het is de zoveelste lockdown, de zoveelste keer dat ze niet kunnen sporten en dus ook niet het moment waarop mensen bedenken dat ze lid worden van een sportschool." Terwijl normaal gesproken in januari zich zo'n honderdvijftig tot tweehonderd leden melden bij de vier vestigingen van Movado Sports.

Tennissen

Dan ligt een balletje slaan op een tennisbaan in de buitenlucht veel meer voor de hand. Het is misschien wel de meest coronavriendelijke sport die er is. Tennissers staan op flinke afstand van elkaar, in de buitenlucht. En je hebt maar twee mensen nodig voor een potje tennis.

Voorzitter Erik Lammers van tennisvereniging 't Weusthag in Hengelo zag het aantal leden stijgen (Foto: RTV Oost/Harro Brouwe)

Het is dan ook niet zo gek dat de Hengelose tennisvereniging 't Weusthag het aantal leden sterk heeft zien stijgen. Het aantal juniorleden steeg met tien tot vijftien procent. Bij de senioren ging het zelfs om een stijging van zo'n twintig procent. "Deels komt dat echt door de coronacrisis", zegt voorzitter Erik Lammers. Er staat een schraal windje buiten, maar toch is een aantal tennisbanen deze middag bezet.

Capaciteitsproblemen

Lammers voorziet capaciteitsproblemen, maar kan dat nog niet precies inschatten. Mogelijk zijn de acht banen die de tennisvereniging beschikbaar heeft, niet meer genoeg. Gevolg is dat nieuwelingen geen eisen kunnen neerleggen bij hun aanmelding, bijvoorbeeld over vaste speel- of trainingsdagen. "We kunnen niet tegen de bestaande leden zeggen dat ze naar andere tijden moeten omdat de nieuwelingen eisen hebben."

Het zijn luxeproblemen die Melse graag zou hebben. "Ik hoop dat we heel snel weer open mogen, ik hoop op 15 januari, ik ben er heel bang voor maar daar is wel alle hoop op gevestigd", zegt ze. "Aangezien overal in de wereld sporten essentieel is, behalve in Nederland." Want van coronasteun hoeft ze het niet te hebben. "Overheidssteun is er ook niet. Ze doen alsof er heel veel komt, maar wij vallen overal buiten."