Beruchte meesteroplichter Johan S. duikt weer op: deze keer met JBRI Catering in Hengelo

De beruchte oplichter John S. doet weer van zich spreken. Nadat hij samen met zijn vriendin het nieuwe cateringbedrijf JBRI Events in Hengelo begon, regent het klachten. Behalve meldingen over bestellingen die nooit werden afgeleverd, zou de ondernemer gehuurde apparatuur en spullen niet terugbrengen. En wie wel te eten krijgt, beklaagt zich dat lang niet alles wordt geleverd of dat het niet om te pruimen is.

Bij Westerhuis Verhuur in Almelo van Jaap Besteman hebben ze het geweten. Nadat ze een oproep hadden gedaan wie wist waar Johan S. zich ophoudt, stond de telefoon roodgloeiend.

"Niet normaal meer", zegt medewerkster Els Beltman. "We hadden een bericht op Facebook geplaatst en dat is in nog geen twee dagen bijna 7.000 keer gedeeld, leverde meer dan 200 reacties op en het bericht heeft meer dan 500.000 mensen bereikt. Dat zegt toch wel iets..."

Klachtenregen

En aan de klachtenregen kwam maar geen eind. Van mensen die zeggen dat ze een bestelling hebben geplaatst en dat het eten nergens naar smaakte, van mensen die een bestelling plaatsten, maar zelfs geen bruine boon hebben gezien.

Maar ook kregen ze bij Westerhuis tal van schuldeisers aan de lijn. "Zelf hebben we voor tienduizenden euro's aan spullen verhuurd aan JBRI, waaronder een peperdure steamer van 25 mille, maar ook servies en bestek", zegt medewerkster Els. "En zo zijn er meer gedupeerden. En dat varieert van ondernemers die voor forse bedragen het schip in zijn gegaan tot de 14-jarige bezorger van de folders van de cateraar. Hij heeft nog 150 euro tegoed. Een luttel bedrag zou je zeggen, maar niet voor een jongen voor wie het zijn eerste baantje is."

Meesteroplichter

Johan S. blijkt een lange staat van dienst te hebben als het gaat om oplichtingszaken. In het verleden is hij meermalen veroordeeld en het tv-programma Opgelicht?! besteedde in 2004 al een eerste keer uitvoerig aandacht aan zijn praktijken.

Johan S. wordt zelfs meesteroplichter genoemd. Iemand die net zo gemakkelijk wisselt van naam als van woonplaats. Rode draad: hij laat consequent een spoor van financiële ellende na.

Casanova

Johan S. wordt betiteld als datingfraudeur. Hoewel hij niet bepaald oogt als een 'heer Olivier' weet hij dames, die hij leert kennen via datingssites als Badoo, in te palmen met stoere verhalen dat hij zijn voortanden ooit is kwijtgeraakt tijdens een actie van het arrestatieteam, waarvan hij deel uit zou maken.

S. toont zich een ware casanova. Kookt voor zijn nieuwe vlam, verklaart ze de liefde en trekt binnen de kortste keren bij ze in. S. huurt weddingplanners in voor het regelen van peperdure bruiloften, waarvoor kosten noch moeite werden gespaard. Sportbolides worden gehuurd en bekende zangers mogen hun vocale kunsten laten horen.

S. laat zijn auto's op naam van zijn nieuwe partner zetten. Het gaat vaak een tijdje goed. Totdat zijn geliefde lucht krijgt van S.' verleden en hij in de armen van een nieuw slachtoffer valt, aldus het tv-programma Opgelicht?!.

'Innemende persoonlijkheid'

Johan S. is afkomstig uit het zuiden van het land, maar woont al langere tijd in het oosten van het land. Volgens een gedupeerde weet hij toe te slaan dankzij zijn innnemende persoonlijkheid: "Hij stond hier zomaar ineens in onze kantine en kwam met een goed verhaal. We gingen met hem in zee, maar toen we op een gegeven moment argwaan kregen omdat hij de rekeningen niet betaalde, was het al te laat. Op het bedrijfsadres aan de Oude Boekeloseweg in Hengelo is niemand meer en de telefoons zijn afgesloten. We krijgen geen enkel contact meer. De vogel lijkt gevlogen."

Bij Westerhuis Catering hebben ze intussen contact met de politie. "We kregen van de politie te horen dat we eerst een aangetekende brief moeten versturen en een incassobureau moeten inschakelen. Behalve de kosten die daarmee gepaard gaan, kost het veel tijd en energie. Terwijl het nog maar de vraag is of je straks te maken krijgt met de kale kip waarvan niet te plukken valt. Niettemin gaan we aangifte doen. Alleen al uit principe."

Andere achternamen

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel is JBRI Catering in september begonnen en staat het op naam van de partner van Johan S. JBRI stond met een 'coronabestendige' drive-in snackwagen aan de Oude Boekeloseweg in Hengelo. In zijn reclameteksten vertelt S. in geuren en kleuren dat hij het bedrijf runt samen met zijn echtgenote en hun twee kinderen.

Johan S. presenteerde zich bij ondernemers in deze regio overigens met de achternaam van zijn geliefde, terwijl hij zich behalve Johan ook John noemde. Medewerkster Els van Westerhuis Catering in Almelo: "Dat is wat we voortdurend horen: zodra hij een nieuwe partner heeft, neemt hij haar achternaam aan. Intussen hebben we via Facebook aan overige gedupeerden gevraagd om ons een persoonlijk bericht te sturen en niet meer te bellen. Met al die telefoontjes komen we aan werken niet eens meer toe..."