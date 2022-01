Krappe bezetting 112-meldkamers moeilijk op te lossen: "Werk is complex en niet allemaal aan te leren"

Annemarie Kuijt is één van die zij-instromers. Ze is nu twee jaar werkzaam bij de politie. Haar thuisbasis is de meldkamer in Apeldoorn. "Hiervoor was ik paraveterinair dierenartsassistente bij een dierenartsenpraktijk. Dat heb ik drie jaar gedaan. Van daaruit ben ik op zoek gegaan naar een andere baan. Ik zocht een dynamische baan met veel uitdaging en zo ben ik bij de politie gekomen."

Niels Nijman is het hoofd van alle meldkamers van de politie Oost-Nederland. Het kost soms moeite om de bezetting van de meldkamers voor elkaar te krijgen. "Gelukkig zijn mensen loyaal en lukt het telkens om de roosters rond te krijgen."

Zomaar een nieuw blik mensen opentrekken en opleiden is onmogelijk, daarvoor is het werk volgens Nijman te moeilijk. "Hier werken echt specialisten. Het is werk waarvoor we niet iedereen kunnen aannemen. Je moet je hoofd onder alle omstandigheden koel houden, terwijl je mensen aan de telefoon hebt die in paniek zijn. Je voortdurend kunnen schakelen, snel beslissingen kunnen nemen en overzicht kunnen houden. Het is niet allemaal aan te leren."

Het aantal meldkamers in Nederland wordt flink teruggeschroefd: er blijven tien meldkamers over, waar dat er jaren geleden nog 22 waren. De nieuwe meldkamer in Apeldoorn heeft straks heel Oost-Nederland als verzorgingsgebied. De bestaande 112-meldkamers in Hengelo, Arnhem en Apeldoorn gaan naar verwachting in 2023 dicht, al is de datum al een aantal keer verschoven. Als burger ga je er overigens weinig van merken; volgens de politie verandert er niets aan de inzet van de hulpdiensten.

Na twee jaar is Annemarie Kuijt nog lang niet uitgekeken op het werk in de meldkamers. "Ik vind het ontzettend leuk. Je maakt heftige dingen mee, daar moet je mee om kunnen gaan. Dat lukt me goed. Er zit hier een ontzettend hecht team."

Nu het werven van nieuwe mensen onder het eigen politiepersoneel moeilijker is geworden, kijkt de politie naar mensen met een andere achtergrond, zoals Annemarie Kuijt. Nijman: "We werven ook studenten die een deel van de meldkamertaken overnemen. Dat helpt ons enorm in de weekenduren. De capaciteit is erg krap het is soms spannend. We schrijven voortdurend nieuwe vacatures uit."