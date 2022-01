Maatschappelijke ontwrichting? 'Bakkers blijven bakken en treinen rijden verder'

"Als je de komende tijd zoveel zieken krijgt, dan kun je je afvragen wat dat maatschappelijk betekent", zegt Van Broekhoeven tegen RTV Oost. "Er zijn steeds meer mensen die niet alleen besmet raken, maar ook hele gezinnen die in quarantaine moeten. Daardoor kunnen die mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt."

Liesbeth Oelen, woordvoerster van Arriva, zegt dat de vervoersorganisatie te maken heeft met een verhoogd ziekteverzuim. "Alleen dat leidt nog niet tot meer uitval bij ons." Vanaf het begin van de lockdown hanteert Arriva al een aangepaste dienstregeling waardoor er minder vervoer is.

Aantal keer in deze situatie beland en continu hebben we het gered Liesbeth Oelen, woordvoerster Arriva

Oelen stelt reizigers gerust. "We zijn al een aantal keer in deze situatie beland en continu hebben we het gered." Iedereen stelt zich collegiaal op bij Arriva, volgens Oelen. "Door die flexibiliteit nemen chauffeurs of treinbestuurders vaak diensten van elkaar over als er iemand niet kan."

Bakkers 'blijven bakken'

Verder 'blijven de bakkers altijd bakken', zo luidt de uitspraak van Marie-Hélène Zengerink, directeur van de Nederlandse Brood- En Banketbakkers Ondernemers Vereniging. "Wij hebben natuurlijk weleens last van lokale coronagolven, alleen op dit moment zien we niets opvallends."

Bakkers proberen de protocollen zo goed mogelijk te volgen. Daarnaast kunnen werknemers nu een gratis zelftest ophalen, zegt Zengerink.

"Ondernemers proberen zoveel mogelijk door te werken, maar vervanging regelen is moeilijk. Soms bakt de ene bakker voor de andere. Er is altijd wel ergens brood te verkrijgen. Als het echt niet anders kan, dan sluit een filiaal", zegt Zengerink.

Vaak oplossingen

Vanuit andere factoren klinken ook weinig alarmerende berichten, vertelt World Trade Center Twente-woordvoerder Freerk Faber. Het bedrijf is verbonden met tal van bedrijven in Oost-Nederland. "We lezen natuurlijk ook het nieuws, alleen we hebben nog geen berichten ontvangen. Vanaf volgende week gaan veel productiebedrijven weer van start. We zullen echt even moeten afwachten wat er dan gebeurt."

Veel bedrijven bieden werknemers in ieder geval aan thuis te werken. "Alleen bij productieberoepen gaat dat moeilijker. Meestal zien we dat er dan maatregelen worden genomen. Om een bedrijf draaiende te houden, worden vaak oplossingen gevonden", besluit Faber.