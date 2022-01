CBR wil second opinion voor rijexamen: "Goed idee, maar het is wel een hoop geregel"

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wil dat in de toekomst twee rijscholen hun goedkeuring geven voordat een leerling rijexamen mag afleggen. Is dat een goed idee? Ja, vindt rijschoolhouder Erik Horsman uit Hardenberg, maar hij verwacht wel dat de afstemming tussen rijscholen wat voeten in de aarde zal hebben. Het CBR komt met het idee, onder meer om de lange wachttijden voor rijexamens te verlagen. Maar dat probleem speelt helemaal niet in de regio Hardenberg, volgens Horsman.

Het idee is simpel. Niet alleen de eigen rijschoolhouder bepaalt of een leerling op mag voor het rijexamen. Er moet ook een ritje gemaakt worden met een concurrerende rijschool. Als ook die rijinstructeur ziet dat het goed is, kan het examen worden aangevraagd. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wil het moeilijker maken voor kandidaten om te mogen afrijden om zo de slagingskans te verhogen en de wachttijden te verkorten.

Knelpunten

Rijschoolhouder Horsman uit Hardenberg vindt het in de basis een goed idee. Sterker nog, in de regio Hardenberg werken rijschoolhouders al wel eens samen. "Als wij een leerling hebben die moeilijk op te leiden is, waar we eigenlijk niet verder mee komen, laten we er af en toe een collega naar kijken." Het idee van samenwerking spreekt dus wel aan, maar Horsman ziet ook knelpunten. "Het zal wel een puntje worden om de samenwerking in de toekomst echt door te laten gaan. Het is toch een hoop geregel."

Daarnaast, de leerling moet het ook willen. "Die kiest toch de rijschool uit, vaak een bekend iemand. Ze voelen zich dan er dan niet prettig bij als ze ineens les krijgen van een ander. Dat zal ook wel meespelen", verwacht Horsman.

Aan de andere kant, de leerling kent de examinator ook niet. Dat is ook een vreemde waarmee een leerling de auto in moet. "Daarom klinkt een samenwerking ook wel goed", zegt Horsman. "De leerling is dan voorbereid om met een vreemd iemand te rijden."

CBR-directeur Alexander Pechtold stelt vandaag in de Telegraaf dat ongeveer drieduizend keer per jaar een examen afgebroken moet worden omdat de kandidaat te gevaarlijk rijdt. "Zenuwen spelen ook vaak een grote rol", reageert Horsman. "We hebben leerlingen die fantastisch kunnen rijden, maar die zien dan tijdens het examen toch een paar dingen over het hoofd."

Een andere reden voor een second opinion is voor het CBR een verlaging van de wachttijd. Die duurt vaak maanden en zou naar beneden gaan als er een extra rijinstructeur meekijkt. In de regio Hardenberg speelt dat probleem echter niet. "De wachtlijsten vallen hier enorm mee. Wij rijden het meest op Emmen, Hoogeveen en Almelo maar we kunnen vrij snel boeken. Binnen een maand is er meestal wel een plekje."

Strakke planning

Nee, Horsman ziet vooral problemen bij de onderlinge afstemming tussen rijschoolhouders. "Het is vooral ook de planning die er mee te maken krijgt. Afspraken maken met andere rijscholen. Dat is het grootste struikelblok. Normaal heb je een strakke planning met je eigen leerlingen en straks moet je gewoon wisselen. De agenda moet even flink aangepast worden."