Moordzaak Daan Mellée uit Enschede: een trio aan bewijzen tegen zijn verdachte vriendin

Daan Mellée werd in de zomer van 2018 doodgeschoten in een huis aan Het Oosterveld in Enschede. Ongeveer 3,5 jaar leek het er op dat het onderzoek een cold case zou worden, tot eind vorig jaar twee verdachten werden opgepakt. Onder hen Debbie, de toenmalige vriendin van slachtoffer Mellée. Politie en justitie spreken van een 'doorbraak' en een 'sterke zaak'.

DNA op kogelhuls

Maar volgens haar advocaat Wenzel Tuma kunnen de bewijzen tegen Debbie één voor één onderuit worden gehaald. Zo zegt hij dat op een kogelhuls inderdaad DNA van zijn cliënte is gevonden, maar ook van drie anderen. "Het zogenoemde hoofdprofiel op de huls is van slachtoffer Mellée. De drie nevenprofielen zijn van Debbie en twee nog onbekende mannen."

Volgens Tuma zegt het in beginsel niets dat er DNA van Debbie op de huls gevonden is. "Zij woonde immers in dat huis. Haar DNA is overal. Er zijn dan ook meerdere verklaringen voor het aantreffen van haar DNA-spoor op de huls."

De kogelhuls lag in de slaapkamer van het huis aan Het Oosterveld, waar Debbie woonde met slachtoffer Daan Mellée. In die slaapkamer werd 3,5 jaar geleden het levenloze lichaam gevonden van Mellée. Hij bleek te zijn doodgeschoten. Er is drie keer op hem gevuurd. Het moordwapen is, voor zover bekend, nooit teruggevonden.

Kruitsporen op vest

In het kamertje naast de slaapruimte, een soort washok, lag een stapeltje wasgoed. Dat bestond onder meer uit drie handdoeken, een blauw shirt en een geblokt vest. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat er op het textiel kruitresten zaten, die matchten met de kruitresten op de kogelhulzen. Het vest was gedragen door Debbie. Ze had het geleend van een bekende, toen ze het koud had gekregen bij het uitlaten van haar hondje.

"Dus dat haar DNA op dat vest zit, is niet zo verwonderlijk", zegt haar advocaat Tuma. "Ze erkent dat ze het vest op enig moment heeft gedragen. Maar er zaten ook DNA-sporen op van vier nog onbekende personen, onder wie twee mannen." De forensische onderzoeken naar de huls en het textiel zijn pas eind 2019 begin 2020 uitgevoerd, ruim anderhalf jaar na de moord.

Zij heeft er die opdracht toe gegeven Vriendin van moordverdachte Debbie

Opdrachtgever

Dan is er nog een belastend telefoongesprek van een vriendin van Debbie. Dat gesprek werd afgelopen voorjaar door de politie afgeluisterd. Die vriendin zegt in het gesprek tegen haar vriend dat Debbie de opdrachtgever was voor de moord op Daan Mellée. De dialoog ging als volgt:

Vriendin : "Zij heeft er die opdracht toe gegeven."

Vriend : "Dat denk ik niet."

Vriendin : "Dat weet ik wel zeker."

Vriend : "Dan hadden ze haar al lang gepakt."

Vriendin : "Ze heb het zelf tegen mij gezegd."

Vriend : "He?!"

Vriendin : "Heb ze tegen mij gezegd."

Stoer en groot

Maar volgens advocaat Tuma, die Debbie bijstaat, heeft de bewuste vriendin bij de politie dat gesprek in een heel ander daglicht gesteld. "Ze heeft over dit afgeluisterde gesprek letterlijk verklaard":

'Ik heb een heftige uitspraak gedaan. Ik heb dat uit de duim gezogen omdat ik kwaad was op Debbie. (...) Ik was stoer en groot aan het doen, omdat ik me de gek aangestoken voelde. Ik heb dit uit mijn duim gezogen. (...) Ik had dat niet moeten zeggen.'

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Forensisch onderzoek bij het huis aan Het Oosterveld (Foto: News United)

Flapuit

Daarnaast kan Tuma het zich simpelweg ook niet voorstellen dat zijn cliënte de moord zou hebben verordonneerd. "Mijn cliënte is een flapuit, een spraakwaterval. Als ze dit op haar geweten zou hebben, dan was dat allang uitgekomen. Maar jaren van onderzoek waarin talloze gesprekken zijn afgeluisterd en vele getuigen zijn gehoord, hebben nul belastend materiaal jegens haar opgeleverd." Volgens Tuma zegt ook Debbie's moeder: 'Als ze er iets mee te maken had, was ze allang geknakt.'

Slachtoffer Daan Mellée en zijn vriendin Debbie hadden een onstuimige relatie. De avond voordat hij werd omgebracht, hadden ze nog knallende ruzie. Daarbij heeft Daan een tand uit Debbie's mond geslagen. Daarna zou ze volgens omstanders geroepen hebben: "Daan, je gaat er aan!"

Daniël V.

Omdat ze naar eigen zeggen bang was om die nacht alleen door te brengen, heeft ze een vriend gebeld om met haar mee te gaan. Die vriend was Daniël V., de tweede verdachte in de moordzaak. Ze stellen allebei dat Daniël het hele huis doorzocht heeft, om te kijken of Daan er was. Volgens Daniël is dat de reden dat zijn DNA is gevonden aan de rechterzijde van het bed. Uitgerekend de kant waar later Daans levenloze lichaam werd gevonden.

Daniël zegt dat hij na de zoektocht naar zijn eigen huis is gegaan en is gaan slapen, nadat hij met zijn vriend nog een bordje lasagne had verorberd. Ondertussen was wel een andere vriend van Debbie gebeld, Bart, om haar die nacht gezelschap te houden.

Als ze er iets mee te maken had, was ze allang geknakt Moeder van moordverdachte Debbie

Bij het krieken van de ochtend, is het latere slachtoffer Mellée thuisgekomen. Volgens buren is er commotie in het huis geweest. Een supermarktmedewerkster heeft later Debbie en Bart in de winkel horen praten. 'Hij moet het huis uit'. Of ze daarmee Daan hebben bedoeld, is niet bekend. Rond koffietijd hebben Debbie en Bart het huis aan Het Oosterveld verlaten. De telefoongegevens van Bart bevestigen dat. Debbie's telefoon is achtergebleven in het huis.

Schoten

Daan Mellée's lichaam werd pas de volgende dag gevonden, door Debbie's moeder en daar een vriendin van. Ze waren ongerust, omdat ze Debbie niet konden bereiken. Uit onderzoek van de patholoog anatoom is gebleken dat Daan een dag eerder tussen 17 uur en middernacht moet zijn doodgeschoten. Dat kan kloppen met gegevens uit buurtonderzoek. Bewoners zeggen rond 17 uur mogelijk schoten te hebben gehoord.

Ook vrienden van Daan, die poolshoogte kwamen nemen bij het huis nadat Daan niet was verschenen op een afspraak, lijken een moordtijdstip van 17 uur te kunnen staven. Verschillende vrienden waren er begin van de avond. "We hebben nog geroepen, maar hoorden niks. Toen zijn we maar weggegaan." Eén van hen: "Was ik maar boven gaan kijken, dan had ik misschien nog iets kunnen doen om hem te redden."

Bekaf

Debbie zegt voor het veronderstelde moordtijdstip een alibi te hebben. Volgens haar advocaat lag ze te slapen in het huis van een vriend. "Door de rumoerige nacht ervoor had ze niet geslapen. Je kunt je voorstellen dat ze bekaf was." Of haar vrienden Bart en Daniël V. ook zo'n alibi hebben, is niet bekend. Wel is duidelijk dat ze die dag van telefoon zijn verwisseld.

Bij de politie is ook een anonieme melding binnengekomen: 'Bart de J. is betrokken bij de moord op Daan Mellée.' Deze Bart is kort na de moord aangehouden, maar weer vrijgelaten. Hij geldt nog wel steeds als verdachte.

Daniël V. heeft meerdere keren de trekker overgehaald Anonieme getuige

Daniël V. zit vast. Hij is eind vorig jaar opgepakt. Bij de politie had zich een anonieme getuige gemeld, die zegt gehoord te hebben dat Daniël meerdere keren de trekker heeft overgehaald. Of die getuige dat van Daniël V. zelf heeft gehoord, of 'via-via' is nog niet duidelijk. De getuigenverklaring, samen met zijn DNA op het bed en het verwisselen van de telefoon, was voor de politie aanleiding hem op te pakken.

Eind volgende maand is een eerste rechtszitting gepland tegen Debbie en Daniël V. Op die zitting zal het OM de stand van het onderzoek verduidelijken. Ook wordt dan bekend of de verdachten langer vast blijven zitten.

Podcast

Over de moord op Daan Mellée is een podcast-serie gemaakt, getiteld 'Moord op het Oosterveld'. De serie is te vinden op alle reguliere podcast-apps.