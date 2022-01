Dit ga je in de supermarkt merken van vogelgriep

Bij de ruiming van bijna 190.000 kippen in Bentelo was het woensdag al duidelijk: dit gaat gepaard met ontzettend veel verdriet. De pluimveehouder liet weten er kapot van te zijn en dat er veel rompslomp bij komt kijken. Veel emotie en regelwerk, maar hoe zit dat met het financiële plaatje? En wat merken we daar in de supermarkt van?

Pluimveehouders die binnen de straal van tien kilometer zitten, willen niet vertellen hoe zij de situatie beleven. "Dat is ongepast" of "dat valt in het niet in vergelijking met de getroffen boer" krijgen we te horen. Tekenend voor de saamhorigheid en het medeleven onder de boeren in de regio.

Want dat er een gevaarlijke variant (hoogpathogene vogelgriep) in Bentelo is aangetroffen, ging al voor de officiële berichtgeving van de overheid rond onder de vakgenoten. Ook was de bloemist al gebeld om een bloemetje als troost naar het getroffen bedrijf te sturen.

Taxatie

Voor het ruimen daadwerkelijk begint, gaat een beëdigd specialist de stallen in om de waarde van het vee en de producten te bepalen. Een soort dagwaarde, zodat de overheid die schade in ieder geval kan uitbetalen. Weliswaar uit een fonds waar de boeren steeds zelf geld inleggen.

De inkomsten die boeren na een ruiming mislopen omdat de stallen nog leeg moeten blijven, vallen onder het bedrijfsrisico. Dat is wel te verzekeren, maar vanwege de hoge kosten doet volgens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vrijwel niemand dat.

Tijdens het vervoersverbod mag de eerste week geen van de 32 pluimveebedrijven uit het tien kilometergebied producten of vee vervoeren. Daarna mogen de niet getroffen bedrijven het wel, maar onder strikte voorwaarden. Nog steeds mogen de eieren of het pluimvee niet naar de vaste afnemers, maar er wordt een eierverwerker of slachter aangewezen. Het gevolg daarvan is dat de boer een lagere prijs voor zijn producten krijgt. Voor dat verlies bestaat geen compensatieregeling.

Nachtmerrie

Op het erf is het tijdens de ruiming een komen en gaan van vrachtwagens en auto's. Ook rijden er steeds shovels in en uit de stallen en lopen er mensen gehuld in gele pakken. Een ware nachtmerrie voor iedere boer. De pluimveehouder kan alleen maar machteloos toekijken, want bij vogelgriepbesmettingen neemt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de leiding over.

Het marktaanbod is groot genoeg Bart-Jan Oplaat, NVP-voorzitter

In een maand tijd zijn er in Twente drie pluimveebedrijven geruimd. Behalve de twee in Bentelo deze week, was in december ook een besmetting in een pluimveehouderij in Den Ham. Wat gaat de consument daar van merken? "Niets", zeggen het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) en NVP.

"Ook al zou het bij tien bedrijven uit de regio gebeuren. Het marktaanbod is groot genoeg, andere aanbieders kunnen dat gat opvullen", voegt NVP-voorzitter Bart-Jan Oplaat daaraan toe. Met de prijs zal in eerste instantie dus ook nog niets gebeuren, bevestigt het CBL op basis van gesprekken met supermarkten.

Noodgedwongen binnen

Echter verandert dat ná die eerste instantie wel. Dat heeft te maken met de ophokplicht die sinds eind oktober vorig jaar van kracht is in heel Nederland. Pluimvee mag daardoor niet naar buiten. Vrije-uitloopkippen, die normaal buiten lopen, zitten ook noodgedwongen binnen. En dat binnen zitten mag maar voor een bepaalde tijd. Als de dieren halverwege februari nog steeds niet naar buiten mogen, worden de eieren afgewaardeerd naar scharreleieren. En dat zal de boer zo'n drie cent per ei kosten.

Ander etiket

Gezien de huidige vogelgriepuitbraken is het heel onwaarschijnlijk dat de ophokplicht halverwege februari wordt opgeheven. "Daarom zijn we al in gesprek met de supermarkten. Om te vragen of zij die afgewaardeerde eieren voor de vrije-uitloopprijs willen verkopen", legt Oplaat uit.

Het verschil is niet te zien Bart-Jan Oplaat, NVP-voorzitter

Twee supermarktketens hebben inmiddels toegezegd om de eieren voor de vrije-uitloopprijs te verkopen. Je zou denken dat de pluimveehouders daarmee uit de brand zijn, maar dat valt te bezien. "Er moet wel een anders doosje omheen waar het etiket 'scharreleieren' op staat. Waarom zou de consument een euro meer betalen voor die scharreleieren, terwijl er verderop in het schap scharreleieren voor een lagere prijs worden aangeboden?", vraagt de NVP-voorzitter zich hardop af. "Het verschil is niet te zien."