Enschedese rijschoolhouder fel tegen plannen CBR: "We zijn dupe van het westen"

De Enschedese rijschoolhouder Hans Pierik is fel tegen de plannen van het CBR dat kandidaten voordat ze mogen afrijden van twee rijscholen groen licht moeten krijgen. Volgens Pierik zijn Twentse rijschoolhouders daarmee de dupe van het lage slagingspercentage in het westen van Nederland.

De plannen van het CBR zijn nodig om volgens hen het slagingspercentage te verhogen. “Maar dit geldt niet voor het oosten van Nederland. Wij worden de dupe van de situatie in het westen waar het slagingspercentage lager ligt”, aldus Pierik.

Uren en vriendjespolitiek

Ook is het volgens Pierik niet haalbaar om mensen mee te laten rijden in extra uren. “We werken door corona al zo effectief mogelijk en dit nieuwe plan zou roet in het eten gooien. Dat betekent dat ik in de week zuivere lesuren moet inruilen voor extra examens van andere rijscholen”, aldus de rijschoolhouder. “Ik denk ook dat dit een storm in een glas water is. Langzaam ebt dit idee wel weer weg.”

De angst bij rijscholen is ook dat vriendjespolitiek om de hoek komt kijken bij de examens. “Het gaat voorkomen dat ik bijvoorbeeld van een bevriende rijschool examens moet afnemen. Hoe makkelijk is het dan om gewoon een handtekening te zetten zonder dat ik er onkosten door heb”, reageert een andere rijschoolhouder uit Enschede.

Een oplossing ligt er wel volgens een derde rijschoolhouder; “Ik zou het minder erg vinden als ik een som geld krijg en een hele dag zonder lessen plan. Op die dag kan ik dan de hele dag alleen maar second opinion examens afnemen”.

In Hardenberg zijn ze wél blij

Hoewel er kritiek komt vanuit Enschede, liet rijschoolhouder Erik Horsman uit Hardenberg eerder al weten wél blij te zijn met de plannen. "Als wij een leerling hebben die moeilijk op te leiden is, waar we eigenlijk niet verder mee komen, laten we er af en toe een collega naar kijken." Het idee van samenwerking spreekt dus wel aan, maar Horsman ziet ook knelpunten. "Het zal wel een puntje worden om de samenwerking in de toekomst echt door te laten gaan. Het is toch een hoop geregel."