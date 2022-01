Gratis bier! Waarom dit café in Heino haar bier weggeeft

Frisdankflessen, enorme pullen en zelfs bidons werden gevuld met tapbier van het café in Heino. In totaal kon zo'n 500 liter tapbier worden weggegeven.

Bezoekers werd gevraagd om te doneren aan het lokale Fonds voor Ons. Zo helpt de loodlijdende horecasector mensen die het financieel erg lastig hebben.

500 liter

"Deze lockdown kost ons ontzettend veel geld. Dat zie je ook bij branchegenoten", zegt Marlinde Baarslag, eigenaar van het café. "Wij hebben hier fusten bier staan die al geopend zijn, maar die over de datum zijn als we straks een keer weer open kunnen. Dat gaat om zo'n 500 liter, met een waarde tot 1500 euro."

Ik hoor veel leed achter de voordeuren Marlinde Baarslag - Buffies Heino

Deze hoeveelheden bier zijn dus al ingekocht, maar kunnen niet meer aan klanten worden verkocht. Het financiële verlies is al geleden. Maar daar laat Marlinde het niet bij zitten. Ze probeert hier toch iets positiefs van te maken.

Fonds voor Ons

"Ik hoor ook veel leed achter voordeuren van bijvoorbeeld minima. Daarom besloten we om het bier gratis weg te tappen. Dat kan nog net, omdat het bier nu nog goed is. We vragen de bezoekers om een gift aan Fonds van Ons te geven, een goed doel in deze omgeving."

Fonds voor Ons is een noodfonds voor alle inwoners van de gemeente Raalte die acuut hulp nodig hebben.

Dafne Holterman van Fonds voor Ons is er maar wat blij mee: "Dit is een super mooie actie. De aanleiding, de lockdown die de horeca treft, vind ik niet fijn. Maar ik vind het erg mooi om te zien dat Marlinde het zo heeft om weten te draaien. Met de opbrengst kunnen we veel mensen in de omgeving helpen."

Niet alleen Fonds voor Ons, maar óók de bezoekers zijn enthousiast. "Gratis bier, dat zie je anders niet vaak", lacht een jongen die met zijn vriendengroep buiten een biertje drinkt. Vers van de tap. "Smaakt goed", is het oordeel.