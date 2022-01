OM eist werkstraf en rijverbod tegen 80-jarige veroorzaker tragisch ongeluk met stadsbus

Een rijverbod van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. Dat is volgens het Openbaar Ministerie een passende straf voor de 80-jarige automobilist die afgelopen voorjaar op een busbaan in Hengelo een aanrijding met een stadsbus veroorzaakte. Door de aanrijding raakte een buspassagier zodanig gewond, dat ze de volgende dag overleed. De automobilist was de busbaan opgedraaid zonder voorrang te verlenen.

De bejaarde bestuurder wordt verweten dat hij de busbaan aan het Weusthag in de Hengelose wijk Westermaat opreed zonder te stoppen. Dat was te zien op bewakingsbeelden in de bus. Die beelden werden vandaag in de rechtbank getoond en daarop is ook te zien hoe de auto van de 80-jarige na de aanrijding tot stilstand komt in een bushokje verderop.

Als lappenpoppen door de bus

Door de klap vliegt een aantal buspassagiers als lappenpoppen door de bus. Eén van hen is een 74-jarige vrouw, die met haar kleinzoontje in de bus zit. Ze wordt uit haar stoel gelanceerd en probeert nog een stang te grijpen, maar ze grijpt mis.

Een zwarte dag. Een mevrouw gaat op stap en komt niet meer thuis. Officier van justitie

De vrouw komt voor in de bus tot stilstand en ze raakt zwaargewond. Er wordt een traumahelikopter opgeroepen voor medische hulp aan de vrouw. Medici stellen een dwarslaesie, meerdere gebroken ribben, maar ook ernstig hersenletsel vast. Pogingen om haar leven te redden mislukken.

'Ik weet dat ik fout zat'

"Ik weet dat ik fout zat", zei de 80-jarige bestuurder die via een videoverbinding zijn rechtszaak vanuit huis bijwoonde. "Ik had moeten stoppen." Volgens de man had hij de stadsbus niet zijn aankomen, mogelijk omdat een reclameposter op de zijwand van een bushokje hem het uitzicht op de busbaan ontnam. Daarnaast deed de signalering, die passerende automobilisten moet waarschuwen als er een bus aankomt, het niet, volgens de man.

Volgens de officier van justitie had de 80-jarige beter moeten opletten, zeker omdat hij de situatie op de overgang van de busbaan goed kende. De man wist daarom ook dat de signalering soms weigerde en toch koos hij er volgens de officier voor om zonder te stoppen door te rijden. Of de 80-jarige een rijverbod en een werkstraf krijgt blijkt over twee weken, dan doet de rechtbank uitspraak.

'Ster aan de hemel'

De nabestaanden van de 74-jarige vrouw hebben laten weten dat ze vrede hebben met de plotselinge dood van hun geliefde moeder en grootmoeder. Haar kleinzoon die het ongeval van dichtbij meemaakte denkt dat ze nu een 'ster aan de hemel' is.