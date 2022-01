Roemeense dief moet volgens officier van justitie een jaar de cel in

De 39-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats werd 10 juli vorig jaar op heterdaad werd betrapt bij een woninginbraak in Agelo. Hij droeg al kleding droeg die hij eerder in de woning had gestolen. En dat was niet de eerste keer, want ook op 2 en 6 juli werd hij opgepakt met gestolen kleding aan.

De diefstallen werden hem vandaag tijdens de behandeling van de rechtszaak ten laste gelegd. De officier van justitie wil de man één jaar achter de tralies hebben.

Kleding stelen op camping

De Roemeen werd voor het eerst op 2 juli op een camping in Voorthuizen in de kraag gegrepen. Scholieren herkenden de jas die hij droeg, samen met andere kleding die kort daarvoor uit hun vakantiehuisje was gestolen. Ze besloten hem te achtervolgen en kwamen bij zijn tent waar ze een hele stapel van hun eigen kleding terugvonden.

Go Ahead zonnebril

Op 6 juli werd de Roemeen op een camping in Nijverdal aangehouden. Een van de gasten zag dat hij haar schoenen pakte en aan wilde trekken. Haar broek heeft hij al aan en de vrouw herkende op zijn hoofd ook de Go Ahead zonnebril die ze zo koestert.

De Roemeen had verder een polo aan die eerder op de dag verdween van een waslijn in het buitengebied van Nijverdal. Een een jas die vlak daarna uit een bouwkeet was gestolen.

Fors strafblad

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de Roemeen in meerdere landen een fors strafblad heeft opgebouwd. Hij zat niet alleen al meermaals in zijn geboorteland achter de tralies, maar ook in Duitsland en Engeland. Sterker nog, de man werd drie dagen voor de diefstal in Voorthuizen tot 14 maanden cel veroordeeld in Engeland.

De officier van justitie denkt dat de man al jaren al stelend door Europa trekt. Zelf zegt dat man dat hij terug wil naar zijn familie in zijn geboorteland.

De rechter velt vonnis over twee weken.