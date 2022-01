Volgende week ook vluchtelingengezinnen met kinderen naar noodopvang in Enschede

De afgelopen week arriveerden uitsluitend mannelijke vluchtelingen van verschillende landen van herkomst op de vliegbasis, zo'n honderd in totaal. De opvang biedt plaats aan 500 vluchtelingen. Intussen zijn de woonvertrekken en dagelijkse activiteiten door Vluchtelingenwerk ingericht voor de komst van gezinnen.

Tijd om te testen

"We hadden gerekend op 100 tot 150 mensen in die eerste week, maar dat zijn er uiteindelijk 100 geworden. Dat gaf ons de ruimte om alle procedures in de praktijk uit te testen en de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten”, aldus burgemeester Bovens van Enschede.

De verwachting is dat in de loop van volgende week opnieuw ongeveer 150 nieuwe bewoners zich in Enschede zullen melden. Deze tweede lichting zal voor een groot deel bestaan uit gezinnen, kinderen met hun ouders.

Aanbod voor kinderen

Om ook deze groep goed te kunnen ontvangen en een passende invulling van hun dagelijks verblijf te kunnen bieden, zijn er de afgelopen dagen veel zaken geregeld. Zo staat Vluchtelingenwerk klaar om voorlichting te geven en individuele ondersteuning te bieden, zijn er tolken beschikbaar, is er een ruim aanbod aan activiteiten voor kinderen, staat de geneeskundige-dienst paraat en wordt er voorzien in een passend onderwijsaanbod.

Warm onthaal in sobere herberg

“Het is mooi om te zien hoeveel werk er de afgelopen weken verzet is om deze plek in te richten tot een goede noodopvanglocatie”, zegt burgemeester Bovens. “Of, zoals ik dat eerder heb genoemd, tot een sobere herberg waar we mensen een warm onthaal kunnen bieden. Dat is mogelijk gemaakt, niet alleen door tal van bedrijven uit de regio, maar ook dankzij onvoorstelbaar veel initiatieven vanuit de Enschedese samenleving."

Burgemeester Theo Bovens bij het bed in de vluchtelingenopvang waar hij de nacht heeft doorgebracht (Foto: RTV Oost/Rutger Borgerink)

Twentse Noaberschap

Burgemeester Bovens praat vol lof over de gastvrijheid van de Enschedese bevolking. "We hebben een bunker vol kleding, spelletjes, kinderwagens, knuffels…. teveel om op te noemen. Daarnaast hebben zich heel veel mensen, verenigingen, instellingen en andere organisaties gemeld om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de opvang van deze tijdelijke bewoners in onze gemeente. Dat is wat Twentenaren volgens mij bedoelen met ‘Noaberschap’ en daar kun je als burgemeester alleen maar trots op zijn.”