Zwollenaar Arie Slob blikt terug op ministerschap: "Ze liepen zo de deur uit, dat is nu afgelopen"

In Slobs werkkamer staan twee dozen, een kast, twee banken en een tafel met wat stoelen. Een heel inwisselbaar kantoor, op de foto aan de muur na. Het is een oude foto van de Melkmarkt in Zwolle. Zijn Zwolle.

Nog iets dat het anders maakt dan veel andere kantoren: er staat geen bureau in de kamer. "Dat heb ik toen ik begon meteen laten wegslepen", zegt hij, vanachter de ronde tafel waaraan hij vaak zat te werken, "meestal met een iPadje."

Overschaduwd door corona

Corona overschaduwde de helft van zijn ministerschap. Hij moest als minister voor het Basis- en Voortgezet onderwijs het besluit nemen om de centrale examens niet door te laten gaan en om scholen te sluiten, maar hij kon ook 8,5 miljard euro investeren om onderwijsachterstanden ("wij spreken van onderwijsvertragingen") weg te werken, die zijn opgelopen door corona.

Slob kijkt tevreden terug. Zo gingen de lerarensalarissen fors omhoog, en werd er ook op andere vlakken in het onderwijs geïnvesteerd. "Ik heb alles wat ik van tevoren wilde doen, kunnen doen", zegt Slob. "En ook wel meer dan dat."

Kleine scholen

Om iets te noemen dat specifiek ook merkbaar was in Overijssel: als minister investeerde Slob in het openhouden van kleine scholen. "Juist in gebieden waar het aantal leerlingen niet zo hoog is dat het altijd lukt om zelfstandig de school overeind te houden, hebben we met extra geld ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen toch vlakbij huis naar school kunnen blijven gaan", zegt Slob.

"Zo heb ik pas geleden een school in Denekamp met aanvullend geld open kunnen houden. Dat is belangrijk voor de kinderen die er wonen, dat is belangrijk voor de ouders die er wonen. Maar ook voor de leefbaarheid van die gemeenschappen; want als er geen scholen voor de kinderen zijn, gaan de ouders vaak ook weg. Met alle gevolgen van dien."

Waar bent u het meest trots op van de afgelopen jaren?

"Dat is altijd wel een moeilijke vraag… Er zit een wetje tussen, dat is misschien wel de kleinste en qua wet heel simpel. Dat was een wet om leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs - die niet in staat zijn om centraal examen te doen - toch met een écht, officieel erkend diploma van school te laten gaan. Dat was er niet."

"Er waren wel scholen die zelf iets deden, maar nu heb ik dat voor alle scholen kunnen regelen. En mijn hart gaat uit naar dit soort leerlingen. Leerlingen die het niet komt aanwaaien. Die er hard voor moeten knokken om in de samenleving hun plek te vinden, maar die ook verdienen dat wij ze alle steun geven die ze nodig hebben. Die nu ook op een hele mooie manier hun schoolperiode kunnen afsluiten."

Er ging geen vlag uit, er was geen diploma-uitreiking; ze liepen zo de deur uit. Dat is vanaf nu afgelopen. Arie Slob

"Waar ze normaal… er ging geen vlag uit, er was geen diploma-uitreiking, en ze liepen zo de deur uit. Dat is vanaf nu afgelopen, en ik ben heel dankbaar dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren."

Waar heeft u spijt van?

"Tja, wat is spijt? Soms lopen dingen zoals ze lopen. Ik zou graag nog veel meer hebben willen doen aan de aanpak van het lerarentekort dan er al is gedaan. En er is heel veel gedaan. Maar dan komt corona, en dan ontstaan er weer hele andere vraagstukken waar je voor staat. (...) Het is dan voor de scholen ook een stuk moeilijker om het goed te doen, maar ook voor een minister, om in zo’n situatie door te gaan met de plannen die je had vóór dat corona er was."

Mag ik een ander ding uitlichten? Er ontstond discussie over uw uitspraken over verklaringen die ouders op sommige reformatorische scholen moeten ondertekenen, waarin ouders bijvoorbeeld afstand moesten nemen van homoseksualiteit. Daarop bent u wel teruggekomen; heeft u dan daar geen spijt van?

“Nou, niet omdat ik iets gezegd zou hebben dat niet kon. Want wat van mij gezegd werd wat ik gezegd zou hebben, dat had ik helemaal niet gezegd. Degenen die het debat hadden gevolgd die wisten dat. (...)"

"We wisten helemaal niet of die verklaringen wel bestonden. Later bleken ze er ook niet meer te zijn. En ik wilde dat uitzoeken. Ik had denk ik iets duidelijker moeten zijn dat als ik ze wel gevonden zou hebben, dat ik dat niet acceptabel zou hebben gevonden. En omdat ik het niet wist en het nog wilde uitzoeken, heb ik die woorden niet uitgesproken."

"Dat is inderdaad iets, als je dan terugkijkt en je ziet wat voor enorme dynamiek dat veroorzaakt heeft – wat ik overigens vooral vervelend vond voor de jongeren zelf, die homoseksueel zijn en dus het gevoel kregen dat ze er niet bij zouden mogen horen – dan had ik dat natuurlijk graag voorkomen."

"Maar goed, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je woorden in de mond worden gelegd die je niet uitgesproken hebt. Maar ja, dat kan je wel eens gebeuren als bewindspersoon.”

U zit alles bij elkaar zo’n twintig jaar in de politiek. Hoe heeft u die, de samenleving ook, zien veranderen?

“Er is sprake van een verharding. Ik zie dat de lontjes korter zijn geworden. Dat de mensen zich sneller uiten, verbaal en soms ook non-verbaal. Dat kan natuurlijk ook, met sociale media en dergelijke. Maar ik zie het ook gewoon op straat gebeuren. Er is echt een verruwing aan het plaatsvinden die echt wel ernstig is. En waar volgens mij maar één antwoord op is: dat iedereen bij zichzelf begint, door gewoon fatsoenlijk en goed met zijn medemens om te gaan."

Er is echt een verruwing aan het plaatsvinden die echt wel ernstig is. Arie Slob

"En mensen die toch over grenzen heen gaan - die we met elkaar niet acceptabel vinden, daar moeten ook passende maatregelen tegen worden genomen. Iets dat gelukkig ook gebeurt.”

Heeft u die verruwing zelf ook gemerkt, bijvoorbeeld als u in Zwolle over straat ging?

“Ik moet zeggen dat ik in Zwolle in een uitermate plezierige stad woon, waar mensen ook hebben geaccepteerd dat als ik daar loop, ik daar niet als bewindspersoon loop. Dat ik daar gewoon loop als Arie Slob, burger van die stad. En ik woon daar met zoveel plezier.”

“Ik heb in deze periode als bewindspersoon wel meegemaakt dat de verbale bedreigingen... en afkeuringen van beleid van dien aard waren dat dat ook niet heel fijn was. Iemand mag met mij van mening verschillen over wat we doen, we hoeven het daar echt niet over eens te zijn. Maar dan hoef je niet te gaan schelden of vloeken, of weet ik veel wat. Het is heel jammer dat dat steeds gebeurt. Op straat, in Den Haag, en ook wel in andere steden. Gelukkig zijn het nog wel steeds incidenten, maar het is natuurlijk niet leuk als het gebeurt."

Wat Slob hierna gaat doen? Hij weet het nog niet. Hij wil eerst afstand nemen. Anders dan de vorige keer, toen hij blij was dat hij vrij snel een andere baan had, bij het Historisch Centrum Overijssel. "Ik neem nu even iets meer tijd om me te bezinnen op wat mijn volgende stap gaat worden, en te zien waar mijn weg naar toe leidt."