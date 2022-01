Thomas Krol na EK-goud: "Het kwam van ver, pijn geleden vandaag"

"Ik heb m'n best gedaan en ik win, dus dat is hartstikke mooi en het hoofddoel natuurlijk van vandaag", begint hij tegen de NOS. "Maar je merkt wel na vorige week dat het allerbeste er misschien een beetje vanaf is. Toch een klein spanningsdipje zeg maar. Dus het kwam van ver. Ik heb echt alles uit de kast moet halen, pijn geleden vandaag en dat was genoeg."

Titel is een titel

Ondanks dat het EK al ruim een week na het OKT was, wilde Krol zich toch laten zien. "Ik wil gewoon heel graag racen. Een titel is een titel. Natuurlijk is het qua spanning een beetje mosterd na de maaltijd. Vorige week heb je het hele jaar naartoe geleefd. Was spannend, is goed gegaan voor mij. Dan heb je bij het EK een beetje het gevoel van, moeten we nu alweer."

"Maar aan de andere kant is het ook een fantastische wedstrijd om op hoog niveau tegen buitenlanders nog even te rijden."

Ben niets verplicht

Op de vraag met een knipoog of Krol nu ook verplicht is de titel te pakken bij de Spelen in Peking van volgende maand is hij scherp: "Ik ben niets verplicht. Het enige dat ik verplicht ben aan mezelf is om daar m'n beste race te laten zien. Als het genoeg is voor goud ben ik superblij, maar als ik alles uit mezelf haal en het is brons...je hoeft niet eens slecht te rijden en je zit er zo naast. Kijk maar naar de verschillen vandaag weer."

Corona

Het enige dat Krol nog van een goede prestatie in Peking af lijkt te kunnen houden is misschien wel het coronavirus. Hij geeft dan ook aan angstig, maar voorzichtig, te zijn. "Eerlijk gezegd wel. Het grijpt enorm om zich heen op dit moment. Ik ben niet zo bang om het virus zelf op te lopen, maar wel voor de gevolgen ervan. Dat is gewoon dat je achter slot en grendel gaat en dat je voorbereiding verstoord begint te raken."

"We letten gewoon ongelooflijk goed op. Ik zeg alles af wat ik maar af kan zeggen. Ik zie alleen nog 1 á 2 familieleden, m'n vriendin en verder helemaal niemand. En de ploeg natuurlijk, maar wij testen echt heel veel op dit moment en we zullen ook rondom Heerenveen blijven tot we naar Peking reizen", sluit hij af.