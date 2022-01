Vluchtelingen zitten week in noodopvang Enschede: "Eerste reacties waren heel positief"

Het was een hectische week voor Marten Foppen, directeur van de Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. In zeer korte tijd moest 'zijn' locatie gereed worden gemaakt voor de opvang van vijfhonderd vluchtelingen. "De eerste mensen zijn nu binnen en we lopen nog de laatste gaatjes dicht, maar het is mooi om te zien dat het allemaal gelukt is."

De afgelopen twee weken is Foppen continu op de voormalig vliegbasis geweest om alles voor elkaar te krijgen. Amper een maand geleden kreeg de gemeente Enschede de boodschap dat Vliegveld Twente aangewezen werd als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Toen moest Foppen naar eigen zeggen 'vol gas' gaan.

'Vuilnisbakje hier, spiegeltje daar'

Om betrokkenen mee te nemen in het proces en eventuele vooroordelen weg te halen, mochten onder andere omwonenden er een nachtje proefslapen. "Daaruit kwamen goeie adviezen naar voren om de noodopvang beter te maken. Daarbij kun je denken aan een vuilnisbakje hier of een spiegeltje daar. Er was vooral veel bezinning bij het publiek."

Zelf sliep Foppen er niet. "Ik ben wel bij het ontvangst geweest en bij het ontbijt. Dus ik was maar heel kort afwezig. Maar het is goed dat we het hebben laten zien, want iedereen heeft er wel een mening over of een gevoel bij. Tuurlijk is er een warme slaapkamer en een normaal bed maar het is een basisvoorziening om de asielzoekers daar een menswaardige zes maanden te geven."

En ook de vluchtelingen zelf reageren volgens Foppen heel positief. "Ze zijn blij met het eten. Ze krijgen drie keer per dag een maaltijd. Sommigen komen uit mindere situaties en ze hebben er geen last van weersinvloeden." Inmiddels verblijven er honderd mannelijke vluchtelingen uit verschillende landen in de noodopvang. Er is plek voor maximaal vijfhonderd asielzoekers. Directeur Foppen verwacht dat dat aantal de komende twee weken al bereikt gaat worden. Volgende week arriveren de eerste gezinnen.