Steenwijk wil theatershow over langste Nederlandse staking ooit: "Maar nog geen acteur gevonden"

"Dit verhaal is zó uniek, het zou zonde zijn dit niet te laten zien." Dat zegt Han Evers, directeur van Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk. Hij doelt op de langste Nederlandse staking uit de geschiedenis, daterend uit 1924 bij houtzagerij en schaverij Loos en Zoon in Blokzijl. Toneelvereniging Ons Genoegen wilde er twee jaar geleden een voorstelling over maken, alleen corona gooide roet in het eten. Evers wil het project nieuw leven inblazen.

"Ik denk dat heel Nederland niet weet dat dit heeft plaatsgevonden", vertelt hij over de staking. Bij de houtzagerij duurde die maar liefst 843 dagen. Het werkpersoneel wilde onder meer een cao en erkenning vanuit een vakorganisatie. Na 28 maanden werden de 87 stakers ontslagen. "Het bedrijf maakte daarna nog een doorstart, maar het kwam erop neer dat er alleen maar verliezers waren", stelt Evers.

Nog geen acteurs gevonden

De theaterdirecteur wist zelf ook niet van de staking in Blokzijl, totdat toneelvereniging Ons Genoegen in 2019 met het idee voor een voorstelling kwam. Door alle coronamaatregelen kwam de opvoering er nooit. Evers wil er tóch werk van maken. Vooralsnog lijkt dat een grote opgave. "Ik moet alle spelers en speelsters namelijk nog bij elkaar zien te krijgen, ik heb er nog geen een", vertelt hij. In totaal moeten er dertig acteurs op de planken staan.

Als theater moeten we een poging wagen dit neer te zetten Han Evers, directeur van Rabo Theater De Meenthe

Werken de leden van Ons Genoegen dan niet mee? "Eigenlijk ligt het al twee jaar plat daar." Volgens Evers kunnen ze niet repeteren. "Veel (oud-)leden beviel dat goed, waardoor ze besloten iets anders te doen." Evers zet alsnog alles op alles om de voorstelling te realiseren. "En de vereniging overeind te houden", voegt hij eraan toe. "Er waren al veel kaarten verkocht en artistiek zou het zonde zijn om het niet te doen. Daarom vind ik dat we als theater de plicht hebben een poging te wagen om dit neer te zetten."

Voorstelling eind mei

Eind januari hoopt Evers een bijeenkomst in Blokzijl te houden met als doel acteurs te verzamelen. De repetities vinden in februari plaats, als de maatregelen het toelaten. "En eind mei moet het staan. Dus we zijn optimistisch. Ik verwacht namelijk niet dat we dan nog steeds in deze situatie zitten", aldus Evers.