Oud-Kamerlid Han ten Broeke roept politiek op een stootblok te vormen tegen populisten: "Dit is staatsondermijnend"

Hij is bezorgd over de polarisatie in de samenleving, noemt het financieel-economische beleid van het nieuwe kabinet Rutte-4 'bijzonder riskant' en had, als hij was gevraagd, vriendelijk bedankt voor een kabinetspost. Oud-Kamerlid Han ten Broeke uit Ambt Delden volgt de politiek op de voet. "Ik wens het nieuwe kabinet veel succes, dat zullen ze nodig hebben."

In het radioprogramma Groot Onderhoud liet Han ten Broeke zijn licht schijnen over het nieuwe kabinet en het regeerakkoord. Hij maakte namens de VVD twaalf jaar deel uit van de Tweede Kamer. Momenteel is hij directeur bij het Haags centrum voor strategische studies en voorzitter van de Bovag. En dat bevalt zo goed dat áls hij door de VVD was benaderd voor een kabinetsfunctie, hij vriendelijk had bedankt. "Mijn privésituatie staat dit niet toe en ik heb mijn woord aan de Bovag gegeven."

Rekeningrijden

Als voorzitter behartigt hij sinds maart 2020 de belangen van autobedrijven en andere mobiliteitsbedrijven. In het nieuwe regeerakkoord staat dat uiterlijk 2030 het rekeningrijden wordt ingevoerd; de motorrijtuigenbelasting wordt afhankelijk van het aantal gereden kilometers. De VVD heeft zich lange tijd verzet tegen rekeningrijden. "Ik ben er heel blij mee. Dit komt niet in plaats van maar bovenop de bestaande belasting. Een communistisch systeem wordt vervangen door een eerlijker, liberaal systeem."

Voortrekkersrol

Rutte-4 trekt miljarden uit voor het oplossen van problemen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, klimaat en stikstof maar regio's worden niet apart benoemd. Geen probleem, aldus Ten Broeke. "Een regio moet gebruik maken van de mogelijkheden. Bestuurders in Twente hebben de neiging om naar Den Haag te kijken of te wachten tot je naam genoemd wordt. Dat is niet de manier." Hij noemt het wel teleurstellend dat een rapport met prioriteiten dat hij namens ondernemers in opdracht van de Twenteboard schreef, in een onderste la is verdwenen.

Ophitsen

Als een schaduw over het nieuwe kabinet Rutte hangt de toenemende polarisatie in de samenleving. De protesten tegen het coronabeleid worden steeds heviger. "Ik vind het heel ernstig. Je kunt de man die met een fakkel voor het huis van Kaag staat, afdoen als een dwaas maar het vervelende is dat één dwaas heel veel ellende kan aanrichten."

Ten Broeke vindt dat politici van Forum voor Democratie de demonstranten 'ophitsen en opzwepen'. '"Het is spelen met vuur. Ik ben blij dat politici zich hiertegen uitspreken maar je moet deze partij in de Kamer confronteren met hun eigen uitspraken. Dat gebeurt onvoldoende. Een breed front van partijen moet een stootblok vormen tegen deze populisten want dit is staatsondermijnend. "

Het volledige interview in Groot Onderhoud is hier en als podcast terug te luisteren.