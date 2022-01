Meerdere ongelukken in Overijssel door spekgladde wegen

De fietser in Almelo is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Datzelfde geldt voor de fietser in Enschede. De bestuurder in IJsselmuiden kwam met de schrik vrij. Een omstander die kwam aangesneld, heeft de kofferbak van buiten kunnen openen waardoor de automobilist uit het voertuig kon klimmen. De bestuurder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De auto is weggesleept door een berger.

Ook in Zwolle ging het vanochtend mis op de Kanaalweg. Daar verloor een vrachtwagenchauffeur de macht over het stuur in een flauwe bocht. Ook hier was gladheid de boosdoener. De bestuurder bleef ongedeerd.

Bergers zijn bezig de vrachtwagen weg te halen (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Nog altijd moeten automobilisten uitkijken voor plaatselijke gladheid. Vooral op lokale wegen, bruggen en stoepen. De gladheid zal naar verwachting aan het einde van de ochtend verdwijnen.