Go Ahead Eagles heeft geen plek voor Chris David

Kees van Wonderen heeft de knoop doorgehakt over Chris David. De voormalig speler van FC Twente was sinds een week op proef bij Go Ahead Eagles en speelde gisteren 45 minuten mee in het oefenduel met het tweede elftal van Borussia Dortmund (1-2), maar krijgt geen contract in Deventer.

"Chris wil iedereen graag bedanken voor de kans die hij heeft gekregen”, zegt Van Wonderen. “Hij had echter ook in de gaten dat Go Ahead Eagles op dit moment niet het podium is waar hij het best tot zijn recht komt.”

Proefperiode

Van Wonderen werkte in zijn tijd bij FC Twente al samen met David en liet gisteren nog weten geen beslissing te hebben gemaakt. "Ik weet wat voor een type speler het is en wat hij kan, maar ik wil het graag bij ons zien in een hele trainingsweek en 45 minuten in een wedstrijd", zei Van Wonderen na afloop van de verloren oefenpot. "We kunnen hem wel halen, maar hij heeft er ook niets aan als hij vervolgens een half jaar op de bank zit. Daarvoor moet je hem even onder je hoede hebben gehad."

Prima dingen

De hoofdtrainer van de Deventer club is gecharmeerd van de technisch begaafde middenvelder, maar tot een verbintenis komt het dus niet. "Chris is een heel vaardige en slimme speler, die heel sterk is in de kleine ruimtes. Dat zag je tegen Borussia Dortmund ook weer terug. Dat hij moet wennen aan een nieuw elftal is logisch, dus daar moeten we even doorheen kijken. Maar wij hebben wel prima dingen gezien van hem. De komende dagen wordt duidelijk of hij wel of niet blijft", aldus Van Wonderen, die vandaag dus een definitieve beslissing nam.