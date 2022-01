Van Wonderen over toekomst: "Ga niet meer reageren op geruchten"

"Er kunnen twee dingen gebeuren: of we blijven in de Eredivisie, of we halen het niet en degraderen. Maar in allebei de scenario's heb ik voor mezelf besloten om op zoek te gaan naar een andere uitdaging", zegt Van Wonderen. "Het heeft met gevoel te maken, ik wil graag in een andere omgeving werken. Voor mezelf, en ook voor Go Ahead Eagles, is het beter als er volgend jaar een andere trainer komt."

Geruchten

Van Wonderen werd al in verband gebracht met onder meer SC Heerenveen, FC Groningen en FC Utrecht. "Ik heb nog niet met clubs gesproken, maar ik lees de kranten ook. Ik ga alleen niet meer reageren op alle geruchten, op wat er in de krant geschreven wordt", vervolgt hij.

Niet gesproken

Want de focus ligt bij Van Wonderen volledig op handhaving met Go Ahead Eagles. "Tot op heden heb ik met geen enkele club gesproken. Dus waar die volgende uitdaging zal zijn weet ik nog niet. Of ik in Nederland blijf? Dat durf ik niet te zeggen. We wachten rustig af wat er komt", besluit hij.