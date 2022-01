Ervaren rot Martina dolblij met GA Eagles: "Het plezier is weer terug"

Cuco Martina is dolgelukkig met Go Ahead Eagles. De ervaren verdediger speelde jaren in Engelse Premier League voor Southampton en Everton en dook in de loop van dit seizoen op in Deventer, waar men dan ook even raar opkeek toen Martina zich meldde voor een stage.

"Hoe ik hier beland ben? Dat is voor mezelf ook een vraag. Het kan met corona te maken, misschien met bezuinigingen. Het is voor clubs minder makkelijk om spelers te kopen. Het budget zal wat lager zijn. Dan moet je als speler keuzes maken. Ga je voor iets minder en het spel, of blijf je lang wachten? Maar ik ben hartstikke blij met Go Ahead Eagles", zegt Martina.

Dood spoor

Hij geeft toe het plezier in het spelletje in zijn laatste jaren een beetje te hebben verloren. "Ik heb zes jaar in het buitenland gezeten zonder mijn familie en vrienden om me heen. En als je niet speelt verlies je het plezier heel snel. Dan kom je op een gegeven moment op een dood spoor. Dan denk je: kan ik niet beter stoppen? Ik heb gelukkig wel het vertrouwen gehouden om door te gaan. Daar heb ik wel hulp van mijn familie bij gehad", vervolgt hij.

Van Wonderen

Het is aan Kees van Wonderen te danken dat Martina nu bij Go Ahead Eagles speelt. "Ik had altijd goed gehouden contact met Kees, die ik ken vanuit mijn tijd bij FC Twente. Hij weet wat ik kan brengen en heeft mij de kans gegeven om tijdens een proefperiode te laten zien wat ik kan. Het plezier is terug. Nu is het aan mij om Go Ahead Eagles zo goed mogelijk te helpen met al mijn ervaring en de club in de Eredivisie te houden", aldus Martina.