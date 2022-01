Tim (14), jongste slachtoffer van oplichter Johan S., kan dankzij anonieme weldoenster weer lachen

Toen het kersverse cateringbedrijf JBRI Events van Johan S. in november van start ging, meldde Tim zich aan als bezorger van folders. Menig vrij uurtje stak hij in zijn allereerste baantje.

Groot was dan ook de kater toen Johan S. ineens spoorloos verdwenen was. Tim had al wel een eerste salaris gebeurd, maar had nog altijd 150 euro tegoed.

Gebakken peren

Zoals overigens tientallen klanten van JBRI Events met de gebakken peren bleven zitten. Niet alleen zakenpartners van Johan S., maar ook klanten die eten bij hem wilden bestellen. Bij menig klant werd niet eens eten afgeleverd. En wie wel wat te eten kreeg, bleek vaak al snel dat dit niet was te pruimen.

Nadat RTV Oost donderdagmiddag berichtte dat Johan S. weer eens van zich had doen spreken en dat Tim zijn jongste slachtoffer was, meldde zich een dame die de jonge folderbezorger graag een hart onder de riem wilde steken.

Fraaie boodschap

De vrouw stond zaterdagmiddag bij Tim op de stoep. Niet alleen met 100 euro, maar ook met een fraaie boodschap.

"Hallo Tim, ik kan niet ongedaan maken wat je is aangedaan. Ik kan het alleen een beetje goedmaken. Verlies niet het vertrouwen in de mensen. De meesten zijn wél goed", aldus de gulle geefster, die anoniem wil blijven.

Beduusd

Carla, Tims moeder, is helemaal beduusd van de actie. "Heel erg bijzonder, dit. Een wildvreemde die dit voor mijn zoon doet. Ze kent hem niet, ze zal hem nooit meer zien, maar ze wilde vooral zijn vertrouwen in de medemens herstellen. Ik heb echt even een traantje moeten weg pinken."

Tim kon zaterdagmiddag weer lachen. En hij heeft ook al een bestemming voor het geld: zijn spaarrekening. Hij wil namelijk als fervent gamer sparen voor computeronderdelen om zelf een computer in elkaar te bouwen. Intussen is hij op zoek naar een nieuw leuk bijbaantje.

Johan S. bij een eerdere confrontatie in het tv-programma Opgelicht?! (Foto: AvroTros)

Zoekactie politie

Overigens laat Tims moeder het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen. Aanvankelijk kon dat volgens de politie niet. "Ik kreeg te horen dat het een civiele kwestie was en dat ik daarom geen aangifte kon doen. Maar na de verhalen in de media ben ik door de politie benaderd dat ze alsnog mijn aangifte willen opnemen."

Een woordvoerster van de politie bevestigt dat er inderdaad een zoekactie op touw is gezet naar Johan S. "Hij is momenteel bij ons van de radar, maar uiteraard willen we hem heel graag spreken. Als mensen weten waar hij zich ophoudt, vragen we ze om dat via 112 aan ons te laten weten."

Spoor van ellende

Nadat Westerhuis Verhuur in Almelo een bericht op Facebook had geplaatst dat S. zijn gehuurde spullen niet had teruggebracht, regende het reacties. Johan S. laat al jaren een spoor van financiële ellende door het hele land na, waarop hij al meermalen is veroordeeld.

Al in 2004 besteedde het AvroTros-programma Opgelicht?! aandacht aan de meesteroplichter. De man staat er onder meer om bekend dat hij vrouwen weet in te palmen, waarna hij ze financieel uitkleedt.