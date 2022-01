Jans duidelijk: "Moet ik ons doel wéér herhalen? Daar heb ik geen zin in"

De boodschap van FC Twente-trainer Ron Jans is zo klaar als een klontje: het behalen van de play-offs is het doel van de Enschedese club. Dat was al zo in de eerste seizoenshelft en dat zal, ondanks de keurige zesde plek in de Eredivisie, ook zo blijven.

"We gaan onze doelen helemaal niet bijstellen, tot aan het einde van het seizoen. Want wij hebben gewoon een doel. Moet ik het wéér herhalen? Daar heb ik geen zin in. Ik vind het echt heel raar. We hebben een doel gesteld en spreken dat uit. Als je ziet waar wij nu staan moeten wij gewoon gaan voor het halen van de play-offs", klinkt het stellig uit de mond van Jans.

Kritiek

De veelgehoorde kritiek is dat wedstrijden van FC Twente vaak saai zijn. De oefenmeester is het er niet mee eens. "Daar baal ik zo enorm van. We hebben juist heel veel wedstrijden gespeeld die spannend waren. Als je die duels op een rij zet, dan vind ik dat die kritiek gewoon doorschiet. Dat vind ik echt zoeken naar dingen die niet goed zijn. Daar word ik een beetje flauw van. Er is gewoon bijna geen wedstrijd attractief meer als er geen publiek op de tribune zit", vervolgt Jans.

Oefenpot

FC Twente speelde vanmiddag met 1-1 gelijk tegen het Duitse Eintracht Braunschweig. Jans houdt een gemengd gevoel over aan het duel met de nummer twee van de 3. Bundesliga. "Het is een goede afsluiting van de eerste trainingsweek van 2022. We waren heel nieuwsgierig hoe het zich zou ontwikkelen met de positieve coronagevallen. Dat ging heel goed, tot aan vandaag. Daan Rots is positief getest. We hebben goed kunnen werken met de groep, maar met de 1-1 ben ik niet blij. Aan de andere kant, we hebben wel heel veel kansen gecreëerd. Het spel zag er prima uit", aldus Jans.