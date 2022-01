Blije gezichten voor deur basisschool in Steenwijk: "Leuk dat ik mijn vrienden weer mag zien"

Voor ouders was het vaak een onaangename verrassing, de kinderen waren er juist wel blij mee: het extra weekje kerstvakantie. Maar vandaag begint voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs het normale leven weer. "Blij dat de kinderen weer ritme en regelmaat hebben", vindt de directeur van de basisschool School B in Steenwijk.

Op de drempel van de basisschool twijfelen sommige kinderen nog. "Ik zie er wel een beetje tegenop, omdat ik het wel lekker vond om lang uit te slapen." Een andere leerling is enthousiaster: "Ik heb wel zin om naar school te gaan, want dan heb ik wat meer te doen".

De kerstvakantie van de afgelopen drie weken, was voor sommige kinderen lastig om door te komen. "Er was eigenlijk niet zoveel te doen. Dus ik heb vooral veel films gekeken. Daarom heb ik ook wel zin om naar school te gaan, want dan zie ik mijn vrienden weer."

Structuur terug

Ook de ouders van de kinderen zijn blij dat de scholen weer openen. "De kinderen pasten zich prima aan", zegt een vader. Hij is vooral voor de kinderen blij dat de schoolbel weer gaat luiden. "Je ziet toch dat ze de vriendjes en de structuur van school toch missen. Wel blij dat het normale leven weer begint."

Daar sluit René Jansen, het schoolhoofd in Steenwijk, zich bij aan. "Ik ben blij dat de kinderen er weer zijn. Ze hebben weer ritme en regelmaat en gaan nu weer lekker leren. Ik denk dat dit goed is."

Jansen blikt terug op de extra lange kerstvakantie. "We hebben de eerste week de noodopvang gehad. Ondertussen hadden we ook wel alles klaargezet voor het geval dat we toch dicht moesten blijven. Maar nu schakelen we weer vrij vlot weer om, want we kennen dit natuurlijk."

Wel kunnen de leerlingen last hebben van opstartproblemen, erkent Jansen. "Voor sommige kinderen is het ook wel weer spannend om te beginnen, maar na een uurtje zitten ze er zo weer in hoor."