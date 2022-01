Rai Vloet sluit na ongeluk weer aan bij Heracles Almelo: "Zou willen dat ik de klok terug kon draaien"

"We hebben de afgelopen periode meerdere keren met Rai over de situatie gesproken. Daarna hebben we het er intern met elkaar over gehad en extern advies ingewonnen. Op basis van die gesprekken zijn we van mening dat hij weer deel uit kan maken van de selectie", aldus technisch directeur Tim Gilissen.

Veel verdriet

"We vinden dat we het recht zijn beloop moeten laten, we kunnen en willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten. We willen Rai als goed werkgever de kans geven zijn werk weer te hervatten, maar het blijft een vreselijke situatie met heel veel verdriet, vooral voor de getroffen familie."

Lastige beslissing

"Natuurlijk is het een lastige beslissing, en we snappen heel goed dat die emoties oproept, ook bij onszelf, maar het is een weloverwogen besluit. Rai sluit vanaf vandaag aan bij de groep en is, als hij weer helemaal wedstrijdfit is, ook weer beschikbaar voor wedstrijden", zegt Gilissen.

Iedere dag bezig met ongeluk

Bij Rai Vloet, die zolang de gerechtelijke procedure loopt niet in de media reageert, heerst een dubbel gevoel. In een video op de site van Heracles Almelo zegt hij: "Natuurlijk ben ik in mijn hoofd iedere dag bezig met het ongeluk en de tragische gevolgen daarvan. Ik zou willen dat ik de klok terug kon draaien. Voor de getroffen familie vind ik het verschrikkelijk, ik leef enorm met ze mee. Wat het ook lastig maakt is het besef dat ik mijn leven weer langzaam kan oppakken terwijl de getroffen familie dat niet kan."