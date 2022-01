Staatssecretaris over gedwongen vluchtelingenopvang in Enschede: "Gezamenlijke verantwoordelijkheid"

Het dwingen van Enschede om vijfhonderd vluchtelingen op te vangen in Enschede, is vooral gestoeld op buitenlandse verdragen. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer, na vragen van Pieter Omtzigt. "Via allerlei verdragen hebben mensen die vluchten voor vervolging en geweld recht op bescherming in Nederland", schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Er is geen Nederlandse wetgeving die het Enschede verplichtte om de vijfhonderd asielzoekers te huisvesten. Dat zei Broekers-Knol eerder al in de Eerste Kamer, nu schrijft ze het nogmaals na de vragen van het Enschedese Kamerlid. In de brief van Broekers-Knol, die ze verstuurde vlak voor de beëdiging van het nieuwe kabinet, wijst ze naar buitenlandse verdragen.

In de brief geeft ze haar volledige visie over het aanwijzen van onder meer Enschede als opvanglocatie.

"De Nederlandse staat heeft zich via het EU-recht, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Vluchtelingenverdrag, de Opvangrichtlijn en andere internationale verdragen verbonden aan het opvangen en begeleiden van asielzoekers, vanuit de overtuiging dat mensen die vluchten voor vervolging en geweld recht hebben op bescherming in Nederland."

Aanwijzing

Zaterdag 11 december kreeg de Enschedese waarnemend burgemeester Bovens een belletje vanuit Den Haag. Staatssecretaris Broekers-Knol vertelde Bovens dat Enschede vijfhonderd vluchtelingen moest gaan opvangen. Een paar dagen later kwam de zogenaamde aanwijzingsbrief, met de boodschap: jullie zijn verplicht om noodopvang te regelen op het vliegveld in Enschede.

Niet alleen Enschede werd verplicht om noodopvang te regelen, ook Gorinchem en Venray en de regio Rotterdam-Rijnmond kregen zo'n aanwijzing.

Meteen al vroegen de gemeenten zich af, of hen dit wel verplicht mocht worden. Ook waren partijen in de Enschedese raad niet blij. "Een antidemocratische beslissing. Dit is onbehoorlijk bestuur", zei CDA-fractieleider Ayfer Koç. Ook de lokale PVV was niet over de aanwijzing te spreken.

Desondanks wilde Bovens zich niet met ‘hand en tand’ verzetten. "Ik weet dat knappe bestuurskundigen en juristen wellicht in de formele aanwijzingsgronden gaten kunnen schieten en dat ik procedureel de uitvoering van de aanwijzing misschien nog een paar dagen of weken kan uitstellen, maar zeker niet kan afstellen."

Bekijk hoe de opvanglocatie op het vliegveld eruit ziet:

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stond achter de gemeenten. "Een juridische grondslag voor de gegeven aanwijzing aan gemeenten zien wij niet”, zei een VNG-woordvoerder. Een procedure lijkt dus kansrijk, maar ook tijdrovend. “We kunnen echter niet om de verdere toename van asielzoekers heen. Daar worden we allemaal mee geconfronteerd en we kunnen onze collega’s in Ter Apel niet alleen laten staan.”

De gemeenteraad van Enschede verzette zich uiteindelijk niet tegen de noodopvang. Afgelopen woensdag kwamen de eerste mensen aan. Het is de bedoeling dat eind juni de opvang weer dichtgaat.

'Gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Broekers-Knol geeft in de brief wel verdere uitleg waarom ze onder meer Enschede heeft verplicht om asielzoekers op te vangen. "Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse overheden om aan de verplichtingen ten aanzien van opvang en begeleiding van asielzoekers te voldoen."

Ze schrijft verder dat er in december in Nederland een tekort was van tweeduizend bedden. "Daarmee ontstond het onaanvaardbare risico dat de Nederlandse staat asielzoekers niet langer menswaardige opvangvoorzieningen kon bieden waar we vanuit humanitair oogpunt en op grond van de EU- en internationaalrechtelijke verplichting aan gehouden zijn. Het kabinet vond dit onacceptabel en heeft daarom specifieke locaties benoemd die op korte termijn ingezet konden worden om toch de benodigde opvangplekken te creëren."

"Met de gemeenten is naar aanleiding van de brieven een voortvarend gesprek op gang gekomen om de aangewezen locaties zo snel mogelijk in te zetten voor de noodopvang van asielzoekers", is de lezing vanuit Den Haag.

'Lastige boodschap'

Broekers-Knol heeft wel begrip voor de klachten vanuit de gemeenteraad van Enschede. "Het kabinet is zich ervan bewust dat de brief met de aanwijzing een lastige boodschap kan betekenen voor de desbetreffende gemeenten, maar ziet tegelijkertijd het noodzakelijke draagvlak in de samenleving en bij de gemeenten voor opvang van asielzoekers", schrijft ze ook aan de Tweede Kamer.

De gemaakte kosten door de gemeente Enschede voor de opvang, worden wel door Den Haag vergoed.