Keolis deelt thermokleding uit aan koukleumende chauffeurs en komt met prijsvraag om 'ludieke' reacties te managen

De problemen met de verwarming van de elektrische bussen van Keolis, blijven maar aanhouden. Omdat de koude buitenlucht ook nog eens in de bussen naar binnenwaait, zitten chauffeurs in de kou achter het stuur. En een oplossing is nog ver weg. Daarom deelt vervoerder Keolis vanaf morgen uit arren moede thermokleding uit aan de kleumende chauffeurs.

Dat blijkt uit een interne mail van Keolis, die in handen is van RTV Oost. "Denk nou niet meteen dat dit een zoethoudertje is, maar zie het als een warmhoudertje voor de koudere dagen die vast nog wel komen, de kou is immers nog niet uit de lucht", schrijft concessiemanager Martin Bos 'met warme groet' in de brief. "Nog nooit zo’n broek gedragen? Probeer het eens, het kan heel comfortabel aanvoelen."

Omdat Keolis hier van chauffeurs reacties op verwacht, is een prijsvraag in het leven geroepen. Met hun 'ludieke kreet' kunnen chauffeurs een cadeaubon winnen van vijftig euro. "Dit slaat helemaal nergens meer op", reageert een chauffeur.

Luchtig en positief

"De stand van zaken omtrent de elektrische bussen zijn dagelijks onderwerp van gesprek. In de kantines, aan de vergadertafel en ook op het intranet", aldus een woordvoerder van Keolis in een schriftelijke reactie. "Om het enigszins luchtig en positief te houden, hebben wij een kleine prijsvraag in het leven geroepen. Dit is een actie met een knipoog. Wij hopen dat chauffeurs zo toch zien dat we hen niet in de kou laten staan. Om die reden hebben wij de medewerkers op verschillende vestigingen vorige week ook een warme hap aangeboden."

Nog nooit zo’n broek gedragen? Probeer het eens, het kan heel comfortabel aanvoelen. Martin Bos, concessiemanager Keolis

Bussen opnieuw opgeleverd

Vanwege de aanhoudende problemen gaat bouwer BYD de bussen opnieuw opleveren. Donderdag worden de eerste twee bussen opgeleverd, waarbij de belangrijkste problemen opgelost moeten zijn.

"Deze bussen gaan wij samen met een aantal chauffeurs beoordelen", schrijft de woordvoerder. "Als de bussen naar tevredenheid zijn, worden alle overige bussen zo snel mogelijk volgens deze manier aangepakt. Tot die tijd kijken we wat wij zelf kunnen doen om het rijcomfort te verhogen."

Reparatiestraat

Het is overigens niet de eerste keer dat de bussen stuk voor stuk worden aangepakt. Vorig jaar gingen vanaf februari alle 259 bussen ook al door een speciale 'reparatiestraat'. Dat moest toen ook de problemen verhelpen die - sinds de ingebruikname eind 2020 - zorgen voor honderden uitgevallen ritten.

"Zoals eerder gezegd hebben wij de problemen ook liever vandaag dan morgen opgelost. Daar werken we samen met de leverancier hard aan", aldus de woordvoerder van Keolis. "De leverancier heeft ons een aantal beloftes gedaan en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij deze beloftes nakomt."

Dat nu een nieuwe, grootscheepse reparatieronde voor de deur staat 'betekent niet' dat "we voor alle aanpassingen moeten wachten totdat alle bussen deze verbeteringen gehad hebben", schrijft concessiemanager René Nekkers in dezelfde brief aan de chauffeurs. Onder meer het 'oplossen van de tochtproblemen' en het 'optimaliseren van de chauffeursverwarming' hebben prioriteit in de al lopende aanpak van de bussen.

Bussen blijven tot 2035

De problemen met de bussen zijn verantwoordelijkheid van de Chinese bussenbouwer BYD. De bussen blijven tot eind 2035 in de regio IJssel-Vecht rijden, ongeacht welk bedrijf de lopende aanbestedingsprocedure wint. Keolis is een van de bedrijven die meedingt. Andere partijen die hebben ingeschreven zijn Qbuzz en EBS; als zij de aanbesteding winnen, moeten ze de bussen overnemen.