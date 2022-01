Oranjewoud van Gerard Sanderink volgende maand van de beurs

Oranjewoud, het bedrijf van topman Gerard Sanderink, gaat van de beurs. Dat heeft het bedrijf in een statement op de website bekendgemaakt. Dat zal gebeuren op 7 februari. Op 4 februari kan voor het laatst in aandelen van Oranjewoud worden gehandeld.

Oranjewoud, dat bestaat uit bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea, meldde in juli 2020 voor het eerst verlies over het boekjaar 2019. In totaal bedroeg het nettoverlies destijds 3,9 miljoen euro.

Euronext

In overleg met Euronext is besloten om het aandeel per 7 februari van de beurs te halen. Euronext maakt de handel in effecten in verschillende landen mogelijk. Daarnaast levert Euronext koersinformatie aan media en andere klanten.

Oranjewoud kwam de laatste jaren herhaaldelijk negatief in het nieuws. Niet alleen vanwege de verliezen die het bedrijf leed maar vooral vanwege de onrust rond topman Gerard Sanderink.

Ophef

De zakenman kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege rechtszaken tussen hem en zijn ex Brigitte van Egten. De twee raakten gebrouilleerd nadat Sanderink bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige.

Sanderink stapte begin vorig jaar op als ceo bij Strukton. In oktober kwam hij echter terug op deze beslissing.